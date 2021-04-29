"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Uraufführung der durch KI vollendeten 10. Sinfonie Beethovens terminiert

1 Minute Lesezeit

Die Pandemie hat die Uraufführung der durch Künstliche Intelligenz (KI) vollendeten 10. Sinfonie Ludwig van Beethovens bisher leider nicht zugelassen. Nun wagt man einen neuen Anlauf. Die mit Spannung erwartete Premiere der Sinfonie mit dem Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von Generalmusikdirektor Dirk Kaftan im Telekom Forum in Bonn ist für den 9. Oktober 2021 terminiert. 

Uraufführung der durch KI vollendeten 10. Sinfonie Beethovens terminiert
Auf der Basis der handschriftlichen Notizen Beethovens zum Scherzo-Thema im III. Satz der 10. Sinfonie hat die KI weitergearbeitet.

Die Telekom beobachtet die weiterhin dynamische Entwicklung von COVID 19 sehr genau, um rechtzeitig darüber zu entscheiden, ob das Event tatsächlich wie geplant – und erhofft - im Oktober mit Publikum stattfinden kann. Der Kartenvorverkauf startet aus diesem Grund erst im Spätsommer. Die Uraufführung wird live über den Sender #dabeiTV auf MagentaTV sowie kostenlos bei MagentaMusik 360 ausgestrahlt und wird im Anschluss kostenlos bei MagentaMusik 360 und MagentaTV zum Abruf bereitstehen.

Zum Projekt

Kurz vor seinem Tod im März 1827 in Wien, begann Ludwig van Beethoven, seine 10. Sinfonie zu komponieren. Bis heute blieb sie unvollendet. 

Zum 250. Geburtstag Beethovens stellte die Telekom ein internationales Experten-Team unter der Leitung des Musikwissenschaftlers Dr. Matthias Röder zusammen, das eine künstliche Intelligenz entwickelte, welche Beethovens Werk abschließen soll. Die mit Hilfe der KI auf Grundlage weniger Skizzen vollendete Sinfonie sollte im Frühjahr 2020 vom Beethoven Orchester Bonn live vor Publikum und im MagentaTV-Livestream uraufgeführt werden.

Der Genius Ludwig van Beethoven ist und bleibt einzigartig und wird mit diesem Projekt nicht in Frage gestellt. Vielmehr handelt es sich um ein vielschichtiges Experiment mit offenem Ausgang, das aufzeigen möchte, wie die kreative Zusammenarbeit von menschlicher und künstlicher Intelligenz unsere Vorstellungskraft beflügeln kann. 

Autor*in

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema

Veröffentlicht in

KI