Uraufführung der durch KI vollendeten 10. Sinfonie Beethovens terminiert

Die Telekom beobachtet die weiterhin dynamische Entwicklung von COVID 19 sehr genau, um rechtzeitig darüber zu entscheiden, ob das Event tatsächlich wie geplant – und erhofft - im Oktober mit Publikum stattfinden kann. Der Kartenvorverkauf startet aus diesem Grund erst im Spätsommer. Die Uraufführung wird live über den Sender #dabeiTV auf MagentaTV sowie kostenlos bei MagentaMusik 360 ausgestrahlt und wird im Anschluss kostenlos bei MagentaMusik 360 und MagentaTV zum Abruf bereitstehen.

Zum Projekt

Kurz vor seinem Tod im März 1827 in Wien, begann Ludwig van Beethoven, seine 10. Sinfonie zu komponieren. Bis heute blieb sie unvollendet.

Zum 250. Geburtstag Beethovens stellte die Telekom ein internationales Experten-Team unter der Leitung des Musikwissenschaftlers Dr. Matthias Röder zusammen, das eine künstliche Intelligenz entwickelte, welche Beethovens Werk abschließen soll. Die mit Hilfe der KI auf Grundlage weniger Skizzen vollendete Sinfonie sollte im Frühjahr 2020 vom Beethoven Orchester Bonn live vor Publikum und im MagentaTV-Livestream uraufgeführt werden.

Der Genius Ludwig van Beethoven ist und bleibt einzigartig und wird mit diesem Projekt nicht in Frage gestellt. Vielmehr handelt es sich um ein vielschichtiges Experiment mit offenem Ausgang, das aufzeigen möchte, wie die kreative Zusammenarbeit von menschlicher und künstlicher Intelligenz unsere Vorstellungskraft beflügeln kann.