HR Factbook zum Geschäftsjahr 2020

Das HR Factbook bündelt Informationen über unsere Organisationskultur sowie über die Diversität, Fähigkeiten und Leistungspotenziale unserer Belegschaft. Weiter finden Sie Informationen über das Engagement in der Führungsarbeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein Überblick über die Personalkosten und Daten über Einstellungen runden das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit ab.

Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden. VIDEO

Herausragende Kennzahlen 2020

Insgesamt arbeiten 226.291 Beschäftigte in 34 Ländern bei der Deutschen Telekom.

Im Durchschnitt haben unsere Vollzeitmitarbeitende 2020 einen Umsatz in Höhe von 452.000 Euro pro Person generiert.

Insgesamt konnte ein Nutzen von fast 70 Millionen Euro mit Ideen von Mitarbeitenden generiert werden.

Durchschnittlich haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3,4 Tage im Jahr weitergebildet.

Konzernweit liegt die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden bei 80 Prozent.

Die Gesundheitsquote liegt bei 95 Prozent.





Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.

