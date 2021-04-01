HR Factbook zum Geschäftsjahr 2020
Im vorliegenden HR Factbook zum Geschäftsjahr 2020 haben wir in bewährter Form alle Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom zusammengestellt.
Im vorliegenden HR Factbook zum Geschäftsjahr 2020 haben wir in bewährter Form alle Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom zusammengestellt.
Das HR Factbook bündelt Informationen über unsere Organisationskultur sowie über die Diversität, Fähigkeiten und Leistungspotenziale unserer Belegschaft. Weiter finden Sie Informationen über das Engagement in der Führungsarbeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein Überblick über die Personalkosten und Daten über Einstellungen runden das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit ab.
Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden. VIDEO
Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.