Im Telekom-Service machen Menschen den Unterschied.

Unabhängige Tests bestätigen regelmäßig die hohe Zufriedenheit der Kund*innen mit dem Service der Telekom. Für das Unternehmen sind Empathie und Expertise der Schlüssel zum Erfolg. Dies verdeutlicht die Telekom mit der Kampagne „Wir sind wie ihr“. Im Mittelpunkt stehen die Mitarbeitenden im Kundenkontakt, die mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen positive Kundenerlebnisse schaffen.

„Im direkten Kundenkontakt macht der Mensch den Unterschied, nämlich unsere kompetenten und empathischen Mitarbeitenden“, sagt Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Service Telekom Deutschland und ab 1. Mai auch verantwortlich für den Privatkunden Vertrieb.

Im Service im Gespräch an der Hotline, im Außendienst und in den 440 Shops der Telekom Deutschland arbeiten rund 30.000 Menschen, die 90 Millionen persönliche Kundenkontakte pro Jahr haben. Die Service-Techniker*innen absolvieren täglich 30.000 Außendiensteinsätze. Die Kampagne zeigt, dass bei der Telekom Menschen wie du und ich arbeiten – mit den gleichen Bedürfnissen, Erfahrungen und Schwierigkeiten. Aus diesem Grund kennen sie die Kundenbedürfnisse genau und helfen schnell und kompetent – „und zwar so, wie man Freunden oder der Familie hilft“, ergänzt Abolhassan.

„Wir wollen den Menschen vermitteln, dass sie bei der Telekom in guten Händen sind. Die Kampagne zeigt Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing bei der Telekom Deutschland. „Mit der Aussage ‚Wir sind wie ihr‘ schaffen wir Nähe und Vertrauen. Gleichzeitig zeigen wir, wie unsere Mitarbeiterenden anderen helfen.“

Spitzenreiter beim Service

Seit 2017 sind die Kundenbeschwerden um rund 80 Prozent zurückgegangen. Zudem konnte 2021 die Pünktlichkeit der Servicetechniker auf das Rekordniveau von über 95 Prozent gesteigert werden.

Testergebnisse 2021

Der Service der Telekom hat alle großen Tests für sich entschieden: bei Focus money wählten die Kunden den Telekomservice zum 6. Mal in Folge zum „Service-König“ von Deutschland. Bei drei connect-Tests wurde die Telekom mit ihren Hotlines für Mobilfunk und Festnetz Testsieger. Und auch bei den Tests der Fachzeitschrift CHIP konnte die Telekom mit ihrem Beratungsservice an der Hotline in allen Kategorien Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV-Anbieter überzeugen und den Wettbewerb hinter sich lassen.