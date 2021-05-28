Heute kann es regnen, stürmen oder schneien …

„Bevor es morgens um zehn Uhr losgeht, machen wir das Servicemobil erst einmal parat: Flyer zurechtlegen, Rechner hochfahren, alle nötigen Systemprogramme öffnen – dann kann es losgehen. Hier in Glückstadt kamen die ersten Kundinnen und Kunden schon um 9:30 Uhr, und das, obwohl das Wetter heute eher bescheiden ist.

Flexible Rotation

Es ist übrigens nicht so, dass wir Streichhölzer ziehen, wer einen Beratungsplatz drinnen hat und wer draußen die Menschen in Empfang nimmt. Wir rotieren da sehr flexibel, das gilt auch für die Pausenzeiten. Die Beratungsgespräche sind ganz unterschiedlich: Manches ist flott gemacht, zum Beispiel eine Einstellung am Handy, bei anderen geht es um technische Details, die ein bisschen länger brauchen. Da übergeben wir Kundin oder Kunde auf Zuruf auch mal an ein Teammitglied, dessen Spezialgebiet das ist.

Von neugierig bis zielstrebig

Mir macht es auch Spaß, die Leute vor dem Mobil zu begrüßen. Viele umkreisen uns erst mal aus der Ferne, bis sie sich ein Herz fassen und auf uns zukommen. Einige sind nur neugierig, andere haben keinen Vertag bei uns – was sie bei dieser Servicegelegenheit durchaus bedauern. Und dann gibt es noch diejenigen, die gezielt zu uns kommen. Die meisten haben aus der Zeitung oder per E-Mail erfahren, dass wir kommen und sind extrem dankbar für dieses Angebot. Das wird uns wirklich häufig zurückgemeldet: ‚Es ist toll, dass ihr da seid.‘ Und das trifft sich gut: Denn jeder und jede von uns im Team ist mindestens genau so glücklich, #dabei zu sein.“