Zukunft und Job?
Projekt Futureproof unterstützt Gen-Z dabei ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Projekt Futureproof unterstützt Gen-Z dabei ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Die Arbeitswelt ändert sich und dieser Trend wird durch die rasante Digitalisierung weiter verstärkt. Dazu kommen unsichere Zeiten aufgrund der weltweiten Geschehnisse. Laut Umfragen sind 54 Prozent der deutschen 16- bis 26-Jährigen besorgt hinsichtlich ihrer beruflichen Perspektiven. Um diese jungen Menschen zu unterstützen, hat die Deutsche Telekom das europaweite Projekt Futureproof ins Leben gerufen. Mit diesem möchte sie die Gen-Z inspirieren, ihre Talente und Leidenschaften zu nutzen und zeigt spannende Jobwelten. Projekt Futureproof bestärkt die Gen-Z, sich trotz der aktuellen Herausforderungen „zukunftssicher“ fühlen zu dürfen – getreu dem Motto: #wearefutureproof.
Genau dieses Lebensgefühl vermittelt der Kurzfilm „The Future Feed“. Er zeichnet eine Utopie, in der junge Menschen ihre Talente und Leidenschaften zum Beruf machen. Auch die siebenfachen GRAMMY-Preisträgerin Billie Eilish ist über eine Version ihres Liedes „My Future“ und einen Kurzauftritt eingebunden. „Die Zukunft fühlt sich ungewiss an - aber ich bin begeistert, wie meine Generation im Angesicht solcher Unwägbarkeiten Lösungen sucht und findet“, kommentiert die 19-jährige Billie Eilish ihr Engagement.
Herzstück des Projektes ist eine Web-App, die Nutzer*innen dazu einlädt, auf Basis des sogenannten RIASEC-Modells spielerisch ihr persönliches Interessenprofil zu entdecken. Dieses basiert auf ihren Leidenschaften, Fähigkeiten und Talenten und mündet in personalisierten Karriere-Clustern mit vielen inspirierenden Berufsbildern und Praxisbeispielen. Young Professionals aus verschiedenen Branchen geben Einblick in ihre berufliche Welt. Darüber hinaus laden Wissens-Snacks, Blog-Posts, Blitzumfragen und Bildergalerien zum Entdecken der Plattform und der eigenen Person ein.
Mit dem Projekt Futureproof knüpft die Telekom an ihr Engagement aus dem vergangenen Jahr an. Aus #whatwedonext wird das optimistische #wearefutureproof.