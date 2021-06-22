Andreessen Horowitz delegiert Celo Token an T-Systems MMS



Die Telekom delegiert (im Fachjargon „Staking“) ihre Celo Token an die Validatoren von T-Systems MMS. Auch der private amerikanische Venture-Capital-Fond Andreessen Horowitz (a16z) delegiert die eigenen nativen Assets (CELO) an die Validatoren-Gruppe der Telekom-Tochter. Mit dem Betrieb der Validatoren trägt T-Systems MMS, marktführender Digitaldienstleister und Tochter der Telekom, zur Infrastruktur des Celo Blockchain-Netzwerkes bei. Hierfür nutzt die Telekom-Tochter die Open Telekom Cloud (OTC) . Die OTC erfüllt strengste Vorgaben für Sicherheit und Compliance.

"Ein breites Spektrum global verteilter Validatoren ist entscheidend für ein sicheres und technisch robustes Blockchain-Netzwerk", sagte Katie Haun, General Partner bei Andreessen Horowitz. "Wir arbeiten mit der Deutschen Telekom zusammen, weil ihre Ansätze mit der Vision von Celo übereinstimmen, eine globale Zahlungsplattform aufzubauen, die von jedem Menschen mit einem Mobiltelefon genutzt werden kann."

„Nach Chainlink und Flow ist Celo das dritte öffentliche Blockchain-Netzwerk, das wir aktiv mit Infrastruktur unterstützen. Die Vision von Celo, eine globale Bezahllösung für den mobilen Einsatz zu schaffen, hat uns begeistert und wir sind stolz, Teil der Entwicklung dieser Vision zu sein“, sagt Dr. Andreas Dittrich, Leiter des Blockchain Solutions Center von T-Systems MMS. "Öffentlichen Blockchains gehört die Zukunft wertbasierter Kollaboration. Unsere strategische Zusammenarbeit mit a16z und deren beträchtliches Engagement in Celo unterstreicht unseren Anspruch, diese Zukunft aktiv zu gestalten."