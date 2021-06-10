Telekom Flagship-Store gewinnt Markenpreise

Doppelte Auszeichnung für den Telekom Flagship-Store in Stuttgart: Bei den renommierten „German Brand Awards“ hat er gleich zwei Preise gewonnen: In der Kategorie „Brand Communication – Point of Sale“ gab es Gold für den Vorzeigeshop an der Königstraße. „Die Stuttgarter Filiale stellt mit ihrem inspirierenden, interaktiven Konzept eine völlig neue Store-Generation dar. Eine spannende Weiterentwicklung der Magenta Flagship Stores“, so die Jury. Zusätzlich wurde der Store als „Winner“ der Kategorie „Brand Experience of the Year“ prämiert. Hierzu die Jury: „Erlebnis-Inseln, Event Lounge, Kids Corner – der Fokus liegt auf der direkten Interaktion von Menschen und Marke und bildet das Portfolio der Deutschen Telekom als begehbare Erlebnisfläche ab. Ein wegweisendes Omnichannel-Konzept verbindet zudem die Vorzüge des Online-Handels mit jenen des persönlichen Vor-Ort-Services.“

Schaufenster für Produkte und Lösungen

„Mit unserem neuen Shop-Konzept haben wir hier in Stuttgart eine echte Erlebniswelt geschaffen, die auf unser Ziel einzahlt, Kunden zu Fans zu machen. Denn auch in Zeiten der Digitalisierung sind die Stores ganz wichtige Schaufenster für unsere Produkte und Lösungen. Herzlichen Glückwunsch allen Projektbeteiligten und vielen Dank für diese großartige Leistung“, sagt Telekom Sales- und Servicechef Ferri Abolhassan.

Der Stuttgarter Flagship-Store wurde im September 2020 eröffnet – in einer komplett neuen Immobilie. Auf 500 Quadratmetern wurde hier erstmalig das „Erlebniskonzept Magenta Shop 2020“ mit 15 Neuheiten pilotiert. So gibt es u.a. Erlebnisinseln für das vernetzte Zuhause, Magenta TV, Magenta Gaming und MagentaMusik 360. Auch ein Concierge, ein Kids Corner, ein Service Counter und eine RepairBar warten auf die Kunden. In der Event- und Schulungs-Lounge bietet das Telekom Shop-Team zudem Talks und Workshops für verschiedene Zielgruppen wie Familien, Senioren oder Geschäftskunden an.

Shop-Konzept wird ausgerollt

„Wir arbeiten bereits daran, unser Shop-Konzept auch in kleinere Formate zu übertragen und für möglichst viele Kunden erlebbar zu machen. Fürs zweite Halbjahr haben wir uns noch 50 Shops vorgenommen. Unseren Flagship-Store auf der Zeil in Frankfurt haben wir bereits umgestaltet, als nächstes folgt Köln“, betont Karin Kranz, Leiterin Retail Design.

Zum Hintergrund: Der German Brand Award ist einer der wichtigsten deutschen Markenpreise und wird vom German Brand Institute verliehen. Jährlich werden damit die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien in verschiedenen Disziplinen ausgezeichnet. Neben den beiden Preisen für den Flagship-Store Stuttgart hat die Deutsche Telekom 2021 sechs weitere Auszeichnungen bei den German Brand Awards erhalten.