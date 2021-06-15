Telekom verbreitet Optimismus, der verbindet

Im Park mit den Liebsten chillen, mit Freunden durch die Stadt bummeln, unbeschwert mit der Familie feiern – sprich: die wiedergewonnene Freiheit grenzenlos genießen. Nach Monaten der Distanz und des Drinnen-hockens verbreitet die Telekom Optimismus, der verbindet. Im Zentrum der Kampagne für das neue Vorteilsangebot MagentaEINS Unlimited stehen Menschen, die das Leben genießen. Die Botschaft lautet: „Freut euch auf das, was kommt!“ Als Symbol für die Grenzenlosigkeit steht das Unendlichkeitszeichen, das sich über die Kampagne und durch alle Werbemittel hinwegzieht.

Das Symbol spielt auch bei der Inszenierung im TVC eine zentrale Rolle. Das Unendlichkeitssymbol zieht die Zuschauer*innen hinaus ins pulsierende Leben — in die Freiheit. In einem Rausch der Momente und Gefühle erleben sie all das, was ihnen so lange vorenthalten wurde: Glücklich vereinte Menschen, die sich treffen, Hochzeit feiern und den Sommer zusammen am See genießen. Der Regisseur Bastian Glaessner hat die aktuelle Gefühlslage in lebensfrohe Bilder übersetzt. Und die Sängerin PINK liefert mit dem Song „Cover Me In Sunshine“ den passenden Sound zur Daseinsfreude. VIDEO

Der TV-Spot (20 Sekunden) wird ab dem 15. Juni vier Wochen lang auf reichweitenstarken Sendern ausgespielt. Online- und Social-Media-Aktivitäten ergänzen die Kampagne.

Über MagentaEINS Unlimited

Für das neue Vorteilsangebot MagentaEINS Unlimited hat die Telekom einen eigenen Mobilfunktarif aufgelegt. Kombiniert mit einem MagentaZuhause Tarif (ab L) bietet MagentaMobil EINS eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Zudem enthält der Tarif deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload im größten 5G-Netz Deutschlands.

Selbstverständlich gilt der MagentaEINS Unlimited Vorteil auch bei den weiteren Zweitkarten des MagentaMobil EINS Tarifs, denn diese binden das Rundum-sorglos Paket für die ganze Familie kostengünstig ab.

Der MagentaEINS Unlimited Vorteil ist seit dem 1. Juni buchbar im Kundenservice, im Telekom-Shop und bei Handelspartnern sowie ab dem 1. Juli auch online auf www.telekom.de .

Credits

▪ Kreation: DDB, Hamburg

▪ Produktion: TPF Tony Petersen Film

▪ Regie: Bastian Glaessner

▪ Musik: PINK

▪ Media: Mindshare, Frankfurt

▪ Media social: emetriq, Hamburg





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