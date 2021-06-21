Wir sind für euch da!

Vier Punkte sind uns besonders wichtig

Die Deutsche Telekom ist ein starkes Unternehmen. Wir halten die Netze stabil. Wir schützen unsere Kolleginnen und Kollegen, Partner und Kunden bestmöglich. Wir schaffen digitale Nähe. Mit speziellen Angeboten für unsere Privat- und Geschäftskunden. Wir unterstützen die Eindämmung der Pandemie mit der Corona-Warn-App.

Hier eine Übersicht, über die aktuelle Lage und das, was wir bei der Telekom tun.

Unsere Netze laufen stabil

Seit Monaten wird online gearbeitet und gelernt. Das Netz der Telekom ist absolut stabil und verarbeitet diese Situation aktuell problemlos. Der deutliche Anstieg bei den Telefonaten im Festnetz und im Mobilfunk flaut nicht ab. Die Zahl der Gespräche und auch ihre Dauer sind aber kein Problem für das Netz. Bei der Datennutzung haben wir einen leichten Anstieg im Festnetz und auch beim Fernsehen. Diese Tendenz ist ebenfalls gut zu verarbeiten. Bei der mobilen Datennutzung sehen wir aktuell sogar einen Rückgang. Kunden nutzen anscheinend überwiegend das heimische WLAN Netz. Alle Angaben gelten für Deutschland insgesamt. Die Nutzung der Netze ist – wie sonst auch – über den Tag verteilt. Deutschland startet morgens ins Homeoffice. Die Menschen sind aber abends länger online. In den späten Stunden bis nach Mitternacht sehen wir etwas mehr Nutzung als sonst. Wir beobachten unser Netz natürlich weiter ganz genau und rund um die Uhr. Wir sind gut vorbereitet, auch wenn noch mehr Telefonie und Datennutzung anfällt. Unser Netz ist fit.

Wir schützen Menschen

Die Deutsche Telekom hat für ihre Mitarbeitenden wo möglich Homeoffice angeordnet. Auch im Service wurden zusätzliche Heimarbeitsplätze eingerichtet. Für alle, die ins Büro kommen müssen oder die Kundenkontakt haben, gilt: Pro Woche erhalten sie zwei Corona-Schnelltests. Zudem unterstützt die Telekom mit ihren Betriebsärzten die Impfung für ihre Mitarbeitenden und auch deren Angehörigen. Dazu haben wir in 18 Städten Impfzentren eingerichtet.

Die Telekom-Shops sind grundsätzlich geöffnet, je nach behördlicher Regelung in den einzelnen Bundesländern. Im Außendienst sind unsere Fachleute unterwegs. Sie halten sich an besondere Vorsichtsmaßnahmen. Haushalte, die unter Quarantäne stehen, werden selbstverständlich nicht aufgesucht. Zudem arbeiten unsere Techniker*innen wo möglich allein. Das heißt: Arbeiten, die bislang parallel von verschiedenen Personen ausgeführt wurden, erfolgen aktuell wo immer möglich nacheinander.

Wir haben eine Bitte

Manchmal müssen unsere Techniker*innen auch zu Ihnen in die Wohnung. Auch hier wollen wir Sie und unsere Kolleg*innen bestmöglich schützen. Sie würden uns helfen, wenn Sie uns unterstützen würden:

Informieren Sie uns bitte vorher telefonisch unter 0800 330 1000, wenn sich jemand in Ihrem Haus in einer Quarantäne-Situation befindet, Krankheitssymptome verspürt oder in den letzten drei Wochen in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Unsere Techniker*innen rufen Sie kurz vor dem Besuch an. Bitte beschreiben Sie spätestens dann die Situation im Haus.

Lüften Sie bitte Ihre Räumlichkeiten, sobald sich unser*e Techniker*in telefonisch angekündigt hat. Räumen Sie die Telefondose frei (zum Beispiel von Möbelstücken), schließen Sie Kellerräume bereits auf. Das minimiert die Aufenthaltszeit.

Falls möglich: Desinfizieren oder reinigen Sie den Arbeitsbereich vor und nach dem Besuch.

Sorgen Sie dafür, dass weitere Personen in Ihrem Haushalt sich während der Arbeiten in einem anderen Raum aufhalten.

Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.

Wir sind erreichbar

Die Telekom ist telefonisch, Online, über die MeinMagenta App und im SocialMedia weiter erreichbar:

Kundenservice (Privatkunden): 0800 3301000

Kundenservice (Geschäftskunden Mobilfunk): 0800 33 02828

Twitter: twitter.com/telekom_hilft

Eine Übersicht mit allen Kontaktinformationen finden Sie auf:

www.telekom.de/kontakt

Wir schaffen digitale Nähe – Angebote für unsere Kunden

In Zeiten physischer Distanz sichert die Deutsche Telekom digitale Nähe. Wir ermöglichen, dass Menschen in Kontakt bleiben, sich informiere und von daheim arbeiten oder lernen können.

Unter „Wir verbinden Deutschland“ auf www.telekom.de finden Sie stets unsere aktuellen Angebote. Außerdem erhalten Unternehmen und Schulen ein System für Videokonferenzen für drei Monate kostenfrei. Damit ermöglichen wir digitales Arbeiten oder Lernen. Wer zuhause Probleme mit dem Computer hat, kann unsere Computerhilfe für drei Monate kostenlos bekommen. Das Angebot finden Sie hier: www.telekom.de/computerhilfe

Auch für TV- und Filmfreunde ist gesorgt. Kunden erhalten den Streamingdienst Disney+ drei Monate kostenfrei. Das Angebot des US-Film-Riesen lässt sich zu allen aktuellen MagentaZuhause und MagentaMobil Tarifen hinzubuchen. Voraussetzung ist die Registrierung und Akzeptanz der Nutzungsbedingungen bei Disney+.

Außerdem bieten wir mit #DABEI einen zusätzlichen linearen TV-Kanal. Für alle MagentaTV-Kunden inklusive on demand Inhalten sowie frei empfangbar über magentatv.de. #DABEI bietet den Zuschauern wichtige Tipps und Tricks sowie ansprechende Unterhaltung für die Zeit in den heimischen vier Wänden.

Gerade älteren Menschen in einem Alten- oder Pflegeheim fehlt wegen der strengen Zugangsregelungen der direkte Austausch mit ihren Lieben und engsten Freunden*innen. Videotelefonate sind eine gute Alternative. Doch nicht jeder hat ein entsprechendes Smartphone. Auch hier helfen wir jetzt. Wir stellen Altenheimen und Pflegeeinrichtungen 10.000 Smartphones zu einem symbolischen Preis von jeweils einem Euro zur Verfügung.

Wir unterstützen die Eindämmung der Pandemie mit der Corona-Warn-App

Seit dem 16. Juni 2020 ist die von Deutscher Telekom und SAP im Auftrag der Bundesregierung entwickelte Corona-Warn-App verfügbar. Sie benachrichtigt Bürger*innen nach Kontakt mit einem*r Corona-Infizierten über ein mögliches Infektionsrisiko, damit diese sich zeitnah testen lassen und isolieren. Infektionsketten lassen sich dadurch schneller unterbrechen. Mit dieser App können alle mithelfen, die Corona-Pandemie einzudämmen.

Mit über 32 Millionen Downloads (Stand: 13.08.2021) ist die Corona-Warn-App eine der erfolgreichsten Apps in Deutschland. Sie wird beständig weiterentwickelt und mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. So lassen sich beispielsweise mittlerweile die Ergebnisse von Schnelltests eintragen, Testmöglichkeiten finden, Impfzertifikate hinzufügen oder Check-ins bei Veranstaltungen durchführen.

Mit 17,5 Millionen übermittelten PCR-Testergebnissen und mehr als 490.000 geteilten positiven Testergebnissen ist die Corona-Warn-App die digitale Ergänzung zu den analogen Maßnahmen Abstandhalten, Hygiene und Alltagsmaske.

Mittlerweile ist die Corona-Warn-App auch in den App- und Play-Stores aller EU-Mitgliedsstaaten sowie in der Schweiz, Norwegen und Großbritannien verfügbar. Damit ist die App auch für Geschäftsreisende, Tourist*innen oder andere Personen aus dem europäischen Ausland nutzbar, die sich dauerhaft oder kurzfristig in Deutschland aufhalten. Seit Anfang Oktober befindet sich die deutsche Corona-Warn-App zudem im aktiven Datenaustausch mit Apps zur Kontakt-Nachverfolgung europäischer Nachbarn. Die Zahl der beteiligten Länder wächst beständig.