MagentaSport startet in die neue 3. Liga-Saison.

Die Saison 2021/2021 in der 3. Liga ist eine Wundertüte: 7 neue Klubs, über 200 Spieler-Zugänge und mit dem TSV 1860 und dem 1. FC Kaiserslautern zwei Traditionsklubs als Top-Favoriten. Der 1. FCK hat mit Hanslik (Kiel), Kiprit (Uerdingen) und Röser (Türkgücü) gleich drei Mittelstürmer geholt. Mit Braunschweig, Osnabrück, der Zweiten von Dortmund und Freiburg gibt es zudem in der neuen Saison weitere klangvolle Name. Dazu kommen zwei Rookies mit Havelse und Viktoria Berlin plus Würzburg.

MagentaSport zeigt auch in dieser Saison alle 380 der 3.Spiele live und in der Konferenz auf allen MagentaTV und MagentaSport Plattformen. Zum Auftakt der Saison stehen sich am 23. Juli um 19 Uhr der VfL Osnabrück als Absteiger aus der 2. Liga und der Traditionsclub MSV Duisburg gegenüber. Die Übertragung mit Moderator Thomas Wagner und Experte Rudi Bommer startet um 18.30 Uhr, Christian Straßburger kommentiert.