Telekom bietet ab dem 20. Juli 2021 Apple TV 4K an

Mit Apple TV 4K können MagentaTV- Kund*innen die Apple TV-App nutzen, um Apple TV+ und Apple TV-Sender zu sehen und haben die Möglichkeit, Tausende von neu veröffentlichten Filmen, Filmklassikern und Fernsehsendungen zu kaufen oder zu mieten. Darüber hinaus können sie Apple Music, Apple Arcade und tausende anderer Apps, darunter Spiele, Fitness und Bildung, nutzen – alles über ein einziges Gerät, das für den großen Bildschirm zu Hause gebaut wurde.

„Mit Apple TV 4K bieten wir unseren Kund*innen ein perfektes Angebot aus bestem Fernsehen und einer exzellenten Hardware mit einzigartigem Komfort. Dank des automatischen Logins gelangen unsere Kund*innen schnell und unkompliziert zu ihren Lieblingsinhalten auf MagentaTV. Die speziell für MagentaTV entwickelte und von Apple zertifizierte Fernbedienung schafft zusätzlich ein außergewöhnliches und einmaliges Kundenerlebnis. Damit setzen wir neue Maßstäbe auf dem TV-Markt.“ so Michael Schuld, TV-Chef der Telekom.

Die Telekom bietet Kund*innen außerdem Zero-Sign-On-Login von Apple, welche die Anmeldung weiter vereinfacht und Kund*innen problemlos zu den Inhalten bringt, die sie lieben. Ohne Anmeldung installiert Apple TV 4K automatisch die MagentaTV- App und meldet MagentaTV Kund*innen an. Eine Eingabe von Benutzername und Passwort ist nicht erforderlich.

Apple TV 4K bietet ein hochwertiges Kinoerlebnis mit atemberaubenden 4K-HDR-Grafiken und beeindruckendem Sound mit Dolby Atmos. Und mit einem einfachen Tippen auf das AirPlay-Symbol auf ihrem iPhone, iPad oder Mac können MagentaTV-Benutzer ihre Lieblingsinhalte wie Videos, Musik, Fotos und mehr direkt von ihrem Apple-Gerät auf den mit Apple TV 4K verbundenen Fernseher streamen.

Telekom-Kund*innen, die Apple TV 4K erwerben, können gemäß den Apple-Nutzungs-bedingungen außerdem ein zeitlich begrenztes Angebot von drei Monaten gratis Apple TV+ erhalten, sodass sie Apple Originals von den größten Geschichtenerzählern der Welt in der Apple TV App ansehen können. Auf Apple TV+ können Abonnenten Serien wie „Ted Lasso“, „The Morning Show“, „For All Mankind“ und „Servant“ sowie Filme wie „Greyhound“, „Palmer“ und „Wolfwalkers“ genießen.

Telekom Kund*innen erhalten zudem eine exklusive Fernbedienung, die für MagentaTV optimiert wurde. Kunden können zum Beispiel mit nur einem Knopfdruck direkt zum EPG von MagentaTV springen. Kunden können auch über eine separate Taste auf Siri für die Sprachsteuerung zugreifen.

Ebenfalls ab dem 20. Juli 2021 können MagentaTV- Kund*innen mit dem MagentaTV Stick auf Apple TV+ zugreifen, den Video-Abonnementdienst von Apple, der preisgekrönte Originalsendungen, Filme und Dokumentationen bietet.

Apple TV 4K ist entweder als Kauf- oder Mietangebot erhältlich. Der Kaufpreis beträgt 199 Euro. Die Mietversion ist für 10 Euro pro Monat erhältlich. Für die Nutzung von MagentaTV auf Apple TV 4K ist ein MagentaTV-Tarif mit mobiler Nutzung erforderlich. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt entweder einen oder 24 Monate.