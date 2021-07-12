Telekom Technik stemmt sich gegen Hochwasserschäden

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Update 15. Juli 2021: Aktuell ist die Telekom Infrastruktur insbesondere in NRW und Rheinland-Pfalz von Wasserschäden und Hochwasser betroffen.

Insbesondere in den Gebieten

Gerolstein Vorwahl 0659x

Prüm 0655x

Adenau 0269x

Euskirchen 0225x

Bad Neuenahr/Ahrweiler 0264x

Wuppertal 0202

kommt es aufgrund des Starkregens und Hochwassers zu einem Festnetz und Mobilfunkausfall oder teilweisen Beeinträchtigungen.

Unsere Techniker sind mit Hochdruck dabei, sich einen Überblick über die Situation zu schaffen und ggf. zunächst auch provisorische Überbrückungslösungen zu realisieren.

Allerdings sind die betroffenen Technikstandorte auch für uns zum Teil noch nicht wieder zugänglich.

Ursache der Störungen sind Stromausfälle, Kabelabrisse und Wasserschäden in Kabeln und in der Netztechnik.

Aufgrund des weiter anhaltenden Starkregens können wir teilweise geplante Tiefbau- und Montagearbeiten nicht fortführen, denn die Kabelgruben laufen sofort wieder voll mit Wasser.

Unsere Kollegen*innen vor Ort tun alles, um die Auswirkungen auf unsere Netze so gering wie möglich zu halten. Wo nötig, auch gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk. Bei Fragen und Störungen unterstützen unsere Mitarbeiter*innen in den sozialen Medien über @telekom_hilft oder unter der kostenlosen Hotline 0800 330 1000.