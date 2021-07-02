Telekom versorgt Löchgau mit Gigabitanschlüssen

„In Löchgau wissen wir, wie man Nägel mit Köpfen macht!“, sagt Bürgermeister Robert Feil. Kein Wunder – die historische Gemeinde beherbergt das in Deutschland einzigartige Nagelmuseum. Die umfassende Mustersammlung mit 4.500 Nageltypen geht auf das Unternehmen Röcker zurück. Das Unternehmen produzierte von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Löchgau. Doch die Gemeinde steht für mehr als Nostalgie. Auch auf dem Weg ins digitale Zeitalter, trifft Löchgau den Nagel auf den Kopf: „Als Wirtschaftsstandort müssen wir attraktiv und konkurrenzfähig bleiben. Der Glasfaserausbau sichert die Zukunftsfähigkeit unseres Gewerbestandorts und ist ein wichtiger Erfolg“, freut sich Bürgermeister Robert Feil.

Der Beitritt zum Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg zahlt sich für Löchgau jetzt aus. „Insgesamt werden in diesem Jahr im Landkreis Ludwigsburg 16 Gewerbegebiete ausgebaut. Die Deutsche Telekom legt nun auch in Löchgau los“, erläutert Viktor Kostic, Geschäftsführer des Zweckverbands Kreisbreitband Ludwigsburg.

Erste Inbetriebnahmen im Oktober

Anfang Juli hat die Telekom mit dem Ausbau des Gewerbegebiets begonnen und wird dort Anschlüsse mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde anbieten. Über 80 Gewerbetreibende haben die Chance, schon bald dabei zu sein. Dadurch haben sie künftig den besten Anschluss und können auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren. „Wir bauen mit Licht im Rücken“, sagt Volker Ackermann vom Infrastrukturvertrieb Region Südwest der Deutschen Telekom. Das heißt, zwischen Baustart und Buchbarkeit vergehen nur wenige Monate. Ab Oktober können die ersten Kunden ihren neuen Glasfaseranschluss nutzen. Dafür bauen wir rund 4,5 km Kilometer Glasfaser und zwei neue Netz-Verteiler.“

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Löchgau profitiert direkt vom Kooperationsvertrag zwischen der Region und der Telekom. Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Weitere Unternehmen können die nun entstehende digitale Infrastruktur zu fairen und marktüblichen Konditionen nutzen.