BILD jetzt bei MagentaTV

News-Show und Sport im Programm

Zentrales Programmangebot von BILD ist die News-Show BILD LIVE, die von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr gesendet wird. Am Sonntag steht BILD LIVE von 9 bis 13 Uhr mit verschiedenen Sendungen – insbesondere zur Fußball-Bundesliga – ganz im Zeichen des Sports. Die Sendestrecken von BILD LIVE werden außerdem zeitgleich bei N24 Doku, dem Timeshift-Sender von WELT, zu sehen sein.

Das 24-stündige Programm besteht darüber hinaus aus Live-Shows unter anderem zu Politik, Sport, Show sowie Service-Themen, wie dem Politik-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN oder dem Fußball-Talk REIF IST LIVE. Ergänzt wird das Programmangebot durch Reportagen und Dokumentationen, während derer bei Breaking News-Lagen jederzeit in das BILD LIVE Studio geschaltet werden kann.