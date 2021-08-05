Erneuter Sieg im connect-Test für MagentaTV

Getestet wurde das zur Verfügung gestellte Gesamtpaket aus Anschluss, Hardware und Leistungsfähigkeit. Die Testmessungen ergaben, dass alles in technisch überragender Qualität funktioniert. MagentaTV punktet unter anderem mit schnellen Startzeiten, den mit Abstand kürzesten Umschaltzeiten und in der Videoqualität. Zudem gab es Spitzenbewertungen im Highspeed Internet Test und beim parallelen IPTV Abruf. Die weiteren Details zum Testergebnis sind in der connect Ausgabe 9/2021 nachzulesen.

Zahl der Hardware-Optionen wächst stetig

Die connect hält positiv fest, dass MagentaTV über immer mehr Hardware-Optionen zu empfangen ist. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl für Telekom-Kunden als auch Nutzer anderer Internetanbieter. Neben verschiedenen Receiver-Generationen und dem MagentaTV Stick bietet die Telekom auch die MagentaTV Box an. Sie dient zusätzlich zur Streaming Wiedergabe auch als WLAN-Mesh-Verstärker für moderne Router Modelle. Mit der MagentaTV App ist man über Smart TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecasts, dem Smartphone oder dem Tablet dabei. Auch für Apple TV ist die MagentaTV App verfügbar – auf Wunsch auch mit dazugehöriger MagentaTV Fernbedienung.

MagentaTV bietet bestes Gesamtpaket

MagentaTV ist das einzigartige Fernsehangebot der Telekom. Rund 300 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle stehen zur Auswahl. Zudem vereint MagentaTV alle wichtigen Streaming-Angebote wie Netflix, TVNOW, Disney+, Sky und weitere Dienste auf einer Plattform. Es vereint so klassisches lineares Fernsehen, Mediatheken, Videotheken sowie Streamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform – einfache Bedienung und persönliche Empfehlungen inklusive.

Darüber hinaus bietet MagentaTV moderne Zusatzfunktionen wie Restart, Timeshift und die übergreifende Suche in den TV- und Streaming-Angeboten. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die kostenlose Megathek. Sie liefert den teils exklusiven Zugriff auf einzigartige Serien, Filme, Shows und Live Events.

Service erhält Testnote „sehr gut“

MagentaTV räumt in diesem Jahr auch beim Thema Service ab: Im connect Test der Streaming- und IPTV-Anbieter setzt sich das Telekom Angebot gegen insgesamt zehn weitere Anbieter durch. Die Servicemitarbeiter der Telekom präsentierten sich laut Testurteil „freundlich und engagiert“ und „arbeiteten sehr gewissenhaft“. Das belohnt die connect Jury mit 446 von 500 Punkten, der Note „sehr gut“ und dem Testsieg.