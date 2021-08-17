Exklusiv: Europäischer Kulturpreis im Telekom Livestream

Der Europäische Kulturpreis wird in diesem Jahr in der Beethovenstadt Bonn verliehen. Am 28. August kommen Kulturschaffende und Künstler*innen für die Preisverleihung im Opernhaus Bonn zusammen. Moderiert wird die Gala von der Sopranistin Annette Dasch und dem Kulturjournalisten Axel Brüggemann, außerdem sind Stars wie Katharina Witt, Nico Rosberg und Barbara Meier dabei.

Nachdem die Verleihung im letzten Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, steht der Europäische Kulturpreis nun im Geiste des Beethovenjahres 2020 und so wird auch das Beethoven Orchester Bonn, unter der Leitung von Dirk Kaftan, die Verleihung musikalisch unterstützen. Weitere Musiker*innen, die an diesem Abend auf der Bühne stehen sind unter anderem David Garret, Katie Melua und Till Brönner.

Die Telekom ist Medienpartner des Europäischen Kulturpreises. Darüber hinaus unterstützt sie den in diesem Rahmen ausgelobten Förderpreis „Next Generation“. Bewerben konnten sich Startups, Gründer*innen und Projektinitiator*innen aus dem Bereich digitale Bildung mit ihren innovativen Ideen für das Klassenzimmer 4.0.

Die Preisverleihung kann am 28. August ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaMusik 360 verfolgt werden. Zusätzlich gibt es die Gala auch bei MagentaTV und auf dem Sender #dabeiTV.

Weiterführende Informationen

Über den Europäischen Kulturpreis

Über MagentaMusik 360

Über MagentaTV

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