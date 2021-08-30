Servicemobil: Hier kriegt die Stimme ein Gesicht

„Die Deutsche Telekom, Technischer Kundenservice in Berlin. Mein Name ist Gina Pohle, was kann ich für Sie tun?“ So begrüßt die Kollegin normalerweise rund 20 Anrufer*innen am Tag. Da die Technik-Expertin selbst von der Fritteuse bis zum Fernseher alle möglichen Gegenstände bei sich zu Hause vernetzt hat, war sie in Mecklenburg-Vorpommern rund um das Thema Netzwerk eine perfekte Ansprechpartnerin. Auch ihr Kollege Philipp, der vergangene Woche im baden-württembergischen Münsingen allen Ratsuchenden zur Seite stand, berät seit einem Jahrzehnt rund ums Heimnetz und um Magenta SmartHome und arbeitet seit 2015 sogar als Fachtrainer zum Thema.





Das freundliche Lächeln der beiden bei der telefonischen Begrüßung hört man an der Stimme ( hier bei Gina reinhören ) – und die Besucher*innen vor Ort konnten jeweils auch sehen, zu wem die nette Ansprache gehört. "Ich hatte mich schon im Vorfeld total auf den Tour-Einsatz gefreut", sagt Gina - und wurde auch nicht enttäuscht. "Es hat riesigen Spaß gemacht“, lautet auch Philipps Fazit.