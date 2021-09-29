Basketball: Top-Spiele kostenlos für alle bei MagentaSport

MagentaSport zeigt über Magenta TV, die App oder im Web alle Spiele der EuroLeague. Der Start des FC Bayern am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv ist ab 19.50 Uhr für Abonnenten zu sehen. MagentaSport liefert einen umfassenden Überblick zur gesamten EuroLeague: News, Storys und Analysen begleitet von einem hochkarätigem Experten-Team mit Vize-Europameister Mithat Demirel, Pascal Roller und Alex Vogel.
Die kostenlosen EuroLeague Spiele bei MagentaSport im Überblick
Spieltag 1: FC Barcelona vs. ALBA Berlin (1. Oktober)
Spieltag 2: FC Bayern München vs. FC Barcelona (7. Oktober)
Spieltag 3: FC Barcelona vs. Olympiakos Piräus (13. Oktober)
Spieltag 4: AX Armani Exchange Mailand vs. Anadolu Efes Istanbul (15. Oktober)
Spieltag 5: Real Madrid vs. Fenerbahce Beko Istanbul (21. Oktober)
Spieltag 6: FC Bayern München vs. AX Armani Exchange Mailand (26. Oktober)
Spieltag 7: ALBA Berlin vs. FC Bayern München (28. Oktober)
Mehr Infos unter: www.magentasport.de/aktion/euroleague .