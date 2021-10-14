"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Digitale Sichtbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen

1 Minute Lesezeit

Mit MagentaBusiness WebServices bietet die Telekom ein neues Angebot rund um die individuelle Präsenz im Internet. Das Portfolio besteht aus Website, Webshop, Webhosting und Virtual Reality. 

Digitale Sichtbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen
Eine Webpräsenz ist heute für jedes Unternehmen unverzichtbar und sichert digitale Sichtbarkeit.

Eine Webpräsenz ist heute für jedes Unternehmen unverzichtbar. Informationsbeschaffung und Kaufentscheidungen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Handwerker*innen oder Friseur*innen werden nicht einfach nur ausgewählt, sondern gezielt recherchiert. 

Die Telekom bietet mit MagentaBusiness WebServices Lösungen, mit denen Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen ihre Internet-Präsenz einfach selbst gestalten oder von Webexpert*innen gestalten lassen können. Als Besonderheit können Kund*innen mit Virtual Reality Touren bspw. Räumlichkeiten von Hotels, Restaurants oder Ferienwohnungen als 360° Rundgang virtuell auf Ihrer Website präsentieren. 

MagentaBusiness WebServices im Überblick

Kund*innen wählen aus den MagentaBusiness WebServices Paketen nach ihren individuellen Bedürfnissen das passende Angebot. Die Pakete sind jeweils gestaffelt nach Leistungen. In den Website-, Webshop- und Webhosting-Paketen sind Domain, Hosting und E-Mail-Postfächer enthalten. Ausgewählte Pakete beinhalten Serviceleistungen für Erstellung und Pflege durch Webexpert*innen.

  • Website: Baukasten-Lösung für die einfache Erstellung einer Website. Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung von Webpräsenzen durch Expert*innen möglich.
  • Webshop: Shop-Lösung inklusive aller gängigen Bezahl- und Versandmethoden sowie möglicher Anbindung an relevante Verkaufsportale - Einrichtungsservice verfügbar.
  • Webhosting: Flexible Lösungen für erfahrene Anwender*innen und Selbstprogrammierende zur Erstellung Ihres Webauftritts. 
  • Virtual Reality-Tour: Schnell und einfach 360° Rundgänge erstellen – Erstellungsservice wird angeboten.

Für das gesamte Angebot der MagentaBusiness WebServices haben Kund*innen eine zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen: Über die kostenlose Hotline 0800 330 1573 sind die Expert*innen der Telekom erreichbar. 
 
Weitere Informationen gibt es hier: www.telekom.de/magenta-business-webservices
 

Autor*in

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema

Veröffentlicht in

Technologie & Innovation Geschäftskunden