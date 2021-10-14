Digitale Sichtbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen
Mit MagentaBusiness WebServices bietet die Telekom ein neues Angebot rund um die individuelle Präsenz im Internet. Das Portfolio besteht aus Website, Webshop, Webhosting und Virtual Reality.
Mit MagentaBusiness WebServices bietet die Telekom ein neues Angebot rund um die individuelle Präsenz im Internet. Das Portfolio besteht aus Website, Webshop, Webhosting und Virtual Reality.
Eine Webpräsenz ist heute für jedes Unternehmen unverzichtbar. Informationsbeschaffung und Kaufentscheidungen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Handwerker*innen oder Friseur*innen werden nicht einfach nur ausgewählt, sondern gezielt recherchiert.
Die Telekom bietet mit MagentaBusiness WebServices Lösungen, mit denen Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen ihre Internet-Präsenz einfach selbst gestalten oder von Webexpert*innen gestalten lassen können. Als Besonderheit können Kund*innen mit Virtual Reality Touren bspw. Räumlichkeiten von Hotels, Restaurants oder Ferienwohnungen als 360° Rundgang virtuell auf Ihrer Website präsentieren.
Kund*innen wählen aus den MagentaBusiness WebServices Paketen nach ihren individuellen Bedürfnissen das passende Angebot. Die Pakete sind jeweils gestaffelt nach Leistungen. In den Website-, Webshop- und Webhosting-Paketen sind Domain, Hosting und E-Mail-Postfächer enthalten. Ausgewählte Pakete beinhalten Serviceleistungen für Erstellung und Pflege durch Webexpert*innen.
Für das gesamte Angebot der MagentaBusiness WebServices haben Kund*innen eine zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen: Über die kostenlose Hotline 0800 330 1573 sind die Expert*innen der Telekom erreichbar.
Weitere Informationen gibt es hier: www.telekom.de/magenta-business-webservices