Digitale Sichtbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen

Eine Webpräsenz ist heute für jedes Unternehmen unverzichtbar. Informationsbeschaffung und Kaufentscheidungen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Handwerker*innen oder Friseur*innen werden nicht einfach nur ausgewählt, sondern gezielt recherchiert.

Die Telekom bietet mit MagentaBusiness WebServices Lösungen, mit denen Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen ihre Internet-Präsenz einfach selbst gestalten oder von Webexpert*innen gestalten lassen können. Als Besonderheit können Kund*innen mit Virtual Reality Touren bspw. Räumlichkeiten von Hotels, Restaurants oder Ferienwohnungen als 360° Rundgang virtuell auf Ihrer Website präsentieren.

MagentaBusiness WebServices im Überblick

Kund*innen wählen aus den MagentaBusiness WebServices Paketen nach ihren individuellen Bedürfnissen das passende Angebot. Die Pakete sind jeweils gestaffelt nach Leistungen. In den Website-, Webshop- und Webhosting-Paketen sind Domain, Hosting und E-Mail-Postfächer enthalten. Ausgewählte Pakete beinhalten Serviceleistungen für Erstellung und Pflege durch Webexpert*innen.

Website: Baukasten-Lösung für die einfache Erstellung einer Website. Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung von Webpräsenzen durch Expert*innen möglich.

Webshop: Shop-Lösung inklusive aller gängigen Bezahl- und Versandmethoden sowie möglicher Anbindung an relevante Verkaufsportale - Einrichtungsservice verfügbar.

Webhosting: Flexible Lösungen für erfahrene Anwender*innen und Selbstprogrammierende zur Erstellung Ihres Webauftritts.

Virtual Reality-Tour: Schnell und einfach 360° Rundgänge erstellen – Erstellungsservice wird angeboten.

Für das gesamte Angebot der MagentaBusiness WebServices haben Kund*innen eine zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen: Über die kostenlose Hotline 0800 330 1573 sind die Expert*innen der Telekom erreichbar.



Weitere Informationen gibt es hier: www.telekom.de/magenta-business-webservices

