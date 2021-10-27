MagentaTV bei Streamgestöber

Mit dem wöchentlichen Podcast Streamgestöber bietet die Moviepilot-Redaktion die perfekte Navigation durch das riesige Streaming-Angebot. Hier werden Geheimtipps geteilt und die besten Streaming-Titel von Morgen diskutiert. In Kooperation mit MagentaTV liefert Streamgestöber seit dem 20.10. zusätzliches Futter für die Watchlist und stellt internationale Exclusives vor, die man wirklich nicht verpassen darf. Mit dabei sind unter anderem die Top Highlights "The Handmaid's Tale – Staffel 4", "The North Water" und "Chapelwaite". Bei der erfolgsgekrönten Drama-Serie erfahrt ihr u.a. alles rund um das Genre Dystopie, das einmal auf den Kopf gestellt wird und überraschend aktuell ist. In der Folge über "The North Water" wird es spannende Insights zu den atemberaubenden Drehbedingungen in der Arktis geben. Und alle Fans von "Chapelwaite" dürfen sich auf erste Gruselmomente aus der Serie freuen, wie seltsame Würmer und viele andere mystische Gestalten.