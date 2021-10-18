Telekom bleibt Service-König

Auf die Frage „Welcher Anbieter bietet in Ihrer Stadt aus Ihrer Sicht den besten Kundenservice?“ konnten die Kund*innen frei antworten. Was einerseits subjektiv wirkt, macht auf der anderen Seite die Stärke eines guten Service aus: Den Berater*innen muss es innerhalb kürzester Zeit gelingen, sich auf die Kundenanliegen einzulassen und die jeweils passende Lösung zu finden. Egal, ob in der Beratung, im Verkauf oder bei Reklamationen.

So wurde getestet

Zur Wahl standen Unternehmen aus insgesamt 21 Branchen in 56 Städten mit mehr als 150.000 Einwohnern. Über 288 Tausend Teilnehmer*innen folgten dem Aufruf. Durchgeführt wurde die Befragung über einen Zeitraum von rund sechs Wochen mit einem Online Panel durch DEUTSCHLAND TEST.

Telekom lässt die Konkurrenz hinter sich

Die Telekom gewinnt die Abstimmung in der Sparte Telekommunikation deutlich in 50 von 56 Städten und ist damit auch der Sieger für die gesamte Branche. Und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Vodafone und O2. Es gilt die Devise: „Entscheidend ist vor Ort“. Zwischen Kiel und Regensburg, Aachen und Potsdam gelingt es den Mitarbeiter*innen der Telekom Kundenanliegen zur vollsten Zufriedenheit zu lösen. Überall in Deutschland können sich die Menschen darauf verlassen, dass sie von den Expertinnen und Experten umfassend beraten und betreut werden. Egal, ob es ums Festnetz oder Mobilfunk geht. Ob das Heimnetzwerk eingerichtet werden soll oder das Smartphone. Ob ein Tarif umgestellt oder Fragen zur Rechnung beantwortet werden wollen.

Mit der Service-Offensive noch näher am Kunden

Die Telekom hat die Sparten Service und Vertrieb Anfang 2021 zusammengelegt, Damit gelingt es noch besser, die Kundinnen und Kunden umfassend zu beraten, sie zu begleiten und zu betreuen. Aus dem Beratungsgespräch im Telekom Shop kann bei Bedarf gleich der Termin mit dem Servicetechniker für den Einsatz in den eigenen vier Wänden gebucht werden. Der Titel „Service-König“ ist Lob und Ansporn zugleich, unsere Kund*innen und bei jedem Kontakt wie König und Königin zu behandeln.