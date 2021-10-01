Telekom Shops mit überragendem Mobilfunk-Service

Für junge Menschen ist ein Leben ohne Smartphone undenkbar, aber auch die mittlere und ältere Generation möchte auf Mobilfunkgeräte nicht mehr verzichten. Persönliche Produkt-Beratung, Handling und Problembewältigung sind daher für viele Nutzerinnen und Nutzer das A und O. Darum stellte Connect für die neueste Ausgabe die Beratungsqualität von Shops rund um das Thema Mobilfunk auf den Prüfstand.

Testergebnis: Telekom Shops sind Spitzenklasse

Die Telekom Shop-Mitarbeitenden punkteten bei den Testern besonders mit außerordentlicher Freundlichkeit, Kompetenz und Professionalität. Dafür gab es vierzehnmal ein „sehr gut“. Darüber hinaus setzen die drei Telekom Shops in Karlsruhe, Heidelberg und Chemnitz mit der Top-Bewertung „überragend“ ganz neue Maßstäbe im Service. Das Karlsruher Shop-Team erhielt von den Testern unglaubliche 493 von 500 möglichen Punkten und steht damit ganz oben auf dem Siegertreppchen. Dazu Ferri Abolhassan: „Wir sind nicht nur die Nummer Eins, sondern schneiden als einziger Anbieter im Test sogar dreimal mit „überragend“ ab. Mein Dank geht an die Shop-Teams! Die Auszeichnung gilt Euch und Eurer Leidenschaft, Tag für Tag unsere Kunden zu Fans zu machen. Eine beeindruckende Leistung!“

Shops sind vorbildliches Schaufenster der Telekom

Das sieht auch das Fachmagazin so: „Die Service-Offensive, der sich die Telekom seit einiger Zeit verschrieben hat, trägt absolut Früchte.“ Weiter heißt es im Connect-Heft anerkennend: „Der Kundenservice überzeugt auf allen Ebenen, an der Hotline ebenso wie in den Filialen. Die meisten Verkäufer schaffen es, den Kunden die Marke Magenta in puncto Tarife, Produkte, Dienste und Geräte in bester Manier nahezubringen. Dabei bleiben sie stets freundlich sowie entgegenkommend und sorgen in den meist sehr gut ausgestatteten Läden für einen hohen Wohlfühlfaktor. Damit präsentieren sich die Shops als vorbildliches Schaufenster der Telekom: Die hohe fachliche und soziale Kompetenz bringt den Sieg.“ Shop-Verantwortlicher Bijan Esfahani ist stolz auf seine Mannschaft: „Das ist ein großartiges Lob von unabhängiger Seite und zeigt eindrücklich, mit wie viel Herzblut Ihr für unsere Kunden da seid! Danke auch von mir für Euren tollen tagtäglichen Einsatz!“

Wettbewerb auf die hinteren Plätze verwiesen

Mit 439 von 500 Punkten erhält die Telekom die Gesamtbewertung „sehr gut“ und verweist Telefonica O2 (401 Punkte) und Vodafone (388 Punkte) – beide mit der Gesamtnote „gut“ bewertet – auf die Plätze zwei und drei. Mit nur 340 Punkten deutlich abgeschlagen landet Mobilcom Debitel mit „befriedigend“ auf Rang vier.

So wurde getestet

132 Tester nahmen 356 Mobilfunk-Shops in Großstädten und ländlichen Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter die Lupe. Dabei wurde jeder Shop zwei Mal aufgesucht: Die Connect-Mitarbeiter traten beim ersten Check als Normalnutzer auf, der etwa zwei Stunden Telefonaufkommen im Monat hat und an E-Mail-Abruf, Facebook, WhatsApp und Musik via Internet sowie an Urlaubstarifen interessiert ist. Beim zweiten Besuch charakterisierten sich die Tester als Wenignutzer mit knapp einer halben Stunde Telefonie im Monat, der ab und an E-Mails checken, WhatsApp nutzen und sporadisch im Web surfen will.

Die Punkte wurden wie folgt verteilt: Maximal 50 Punkte gab es für „Ausstattung und Atmosphäre“: Hier zählten die Größe des Shops im Verhältnis zu Publikumsmenge, Lärmpegel und Gastlichkeit sowie die Gerätepräsentation. Beim „Auftreten des Mitarbeiters“ wurden Freundlichkeit und das aktive Zugehen auf den Kunden mit bis zu 50 Punkten honoriert. Bei der mit 175 Punkten am stärksten gewichteten „Tarifberatung“ war ausschlaggebend, ob das Personal auf die Nutzungsanforderung einging und einen passenden Tarif empfahl. Bis zu 125 Punkte gab es für die „Diensteberatung“ und maximal 100 Punkte bei der „Geräteberatung“. Mit 439 von 500 Punkten ist die Deutsche Telekom eindeutiger Testsieger.