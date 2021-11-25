Das optimale Heimnetzwerk

Wer es sich zuhause gemütlich macht und in Ruhe einen Film oder die Lieblingsserie streamen möchte, will nicht durch Aussetzer oder Standbilder gestört werden. Das Gleiche gilt natürlich für Gamer und Berufstätige im Homeoffice, die Webkonferenzen ohne Unterbrechungen folgen wollen. Ursache für Störungen ist häufig eine instabile WLAN-Verbindung im Heimnetz.

Weil dazu im Kundenservice immer wieder Hilferufe eingehen, haben wir die sieben häufigsten Fehlerursachen zusammengestellt. Die Infografik zeigt sie auf und gibt Tipps, worauf zu achten ist, damit das Internet zuhause stabil funktioniert.

Und wenn das immer noch nicht weiterhilft, löst der Telekom Kundenservice das Anliegen unter der Rufnummer 0800/ 3301000. Oder per Kontakt über die Website www.telekom.de/hilfe , über telekom.hilft via Social Media oder über die MeinMagentaApp.