Nachhaltig entwickelt: Speed Home WLAN gewinnt "Plastics Recycling Award Europe"

Ein so hohes Maß an Altplastik in einem technischen Gerät mit gleichzeitig optisch ansprechendem Design, ist außergewöhnlich. Weiterhin floss die qualitativ hochwertige und präzise Fertigung in die Wertung ein. Die internationale Fachjury sieht im Speed Home WLAN ein hervorragendes Beispiel für die zirkuläre Verwendung von Kunststoffen.

Auch der Telekom Router Speedport Smart 4 war unter den Finalisten. Hergestellt aus dem gleichen Altplastik, hat der Router zusätzlich ein Display, welches den Recycling-Anteil geringfügig reduziert.

Seit vielen Jahren engagiert sich die Telekom für die umweltschonende Gestaltung ihrer Endgeräte. Von der Planung über die Fertigung, Transport und Logistik bis hin zur Entsorgung, in allen Phasen der Produktionskette konnten Umwelteigenschaften Stück für Stück verbessert werden.

Ein wichtiger Beitrag, um die ehrgeizigen Klimaziele der Telekom zu erreichen. Speedport Smart 4 und Speed Home WLAN tragen das Label #GreenMagenta. Es kennzeichnet unter anderem Produkte, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten.

Die Plastics Recycling Show Europe wird von der Plastics Recyclers Europe veranstaltet. Die Organisation vertritt die Stimme der europäischen Kunststoffverwerter, die Kunststoffabfälle zu hochwertigem Material für die Herstellung neuer Artikel aufbereiten.

Sowohl die EU-Kommission als auch die United Nations Industrial Development Organization, die auf internationaler Ebene agiert, unterstützen die Auszeichnung.