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Auch in 2021 erfolgreich #DABEI – Gegen Hass im Netz

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Auch in 2021 erfolgreich #DABEI – Gegen Hass im Netz
Haltung zeigen und wahrgenommen werden : TV-Spots, Radiobeiträge, Social-Media Postings, Printanzeigen – die Medienvielfalt unserer Kampagne #DABEI – Gegen Hass im Netz ist groß. Über 700 Mio. Medienkontakte konnten wir seit Start der Kampagne im Juni 2020 erreichen. Eine tolle Bestätigung: Der Wiedererkennungswert der Kampagne in der Bevölkerung liegt bei über 60%. Zudem sagen in einer Kundenbefragung über 70%, dass sie es wichtig finden, dass die Telekom sich in diesem Themenfeld engagiert. Und auch mit unserem Themen-Special #DABEI – Gegen Hass im Netz auf den Verantwortungsseiten der Telekom konnten wir in 2021 über 130.000 Leser*innen erreichen.   

Wir blicken zurück auf ein herausforderndes Jahr: Die Corona-Pandemie sorgte weiterhin für große Unsicherheit in der Bevölkerung und heizte Diskussionen rund um Verschwörungen und Schuldzuweisen an. Es war ein Superwahljahr mit Bundes- und Landtagswahlen und viel Online-Wahlwerbung, aber auch Fake News. Und auch in 2021 war die Telekom aktiv #DABEI - Gegen Hass im Netz , erreichte viele Menschen und sensibilisierte sie für die Schattenseiten des Netzes – auch auf unerwarteten Plattformen wie im Gaming. 

FS

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