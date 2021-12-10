Auch in 2021 erfolgreich #DABEI – Gegen Hass im Netz

Wir blicken zurück auf ein herausforderndes Jahr: Die Corona-Pandemie sorgte weiterhin für große Unsicherheit in der Bevölkerung und heizte Diskussionen rund um Verschwörungen und Schuldzuweisen an. Es war ein Superwahljahr mit Bundes- und Landtagswahlen und viel Online-Wahlwerbung, aber auch Fake News. Und auch in 2021 war die Telekom aktiv #DABEI - Gegen Hass im Netz , erreichte viele Menschen und sensibilisierte sie für die Schattenseiten des Netzes – auch auf unerwarteten Plattformen wie im Gaming.

FS