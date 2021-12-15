Das Immunsystem Ihres Unternehmens stärken

Was macht die ARD oder die Drogeriekette dm anders? Sie sind digitale Vorreiter und kommen besser durch die Pandemie. Das haben die letzten zwei Jahre gezeigt. Denn von heute auf morgen wurde die Einführung von Homeoffice um Jahre beschleunigt, digitale Kundenkommunikation überlebenswichtig, der elektronische Handel (eCommerce) und Streamingdienste boomten. Die IT-Infrastruktur musste dabei besonders eins sein: zuverlässig und resilient. Das Fundament für Wachstum, Resilienz und Anpassungsfähigkeit bilden dabei die digitalen Plattformen .

Ein gutes Beispiel hierfür ist die ARD-Mediathek als digitale Plattform für die einzelnen Angebote des Senders. Die ARD als Verbund, bestehend aus aktuell neun Landesrundfunkanstalten sowie der Auslandsrundfunkanstalt Deutsche Welle, hatte bis vor kurzem noch jeweils eigene Mediatheken und Videoangebote. Für Nutzer und Sender sehr unübersichtlich. Nun gibt es eine einheitliche Architektur und ein konsolidiertes Angebot.

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Auch die Drogeriekette dm mit dem digitalen Zwilling ist ein gutes Praxisbeispiel, um als Unternehmen die Nase vorn zu haben. Das Unternehmen entschied sich für eine vollautomatisierte Kommissionierung von Mischpaletten im neuen Verteilerzentrum in Wustermark bei Berlin. Grundlage ist ein durchgängig datenbasierter Planungsprozess, der auf einem digitalen Zwilling jeder einzelnen Filiale basiert.

Weitere Best Practices aus dem deutschen Mittelstand und nützliche Praxistipps, wie Unternehmen ihre IT digital und zuverlässiger sicherstellen können, sind im Trendbook Digital Platforms – Erfolgskritische Infrastruktur zuverlässig und resilient machen beschrieben.

Was macht ein resilientes Unternehmen aus? Woche für Woche finden Sie dazu neue Beiträge in unserem Special über Resilienz durch Digitalisierung .