Gäste-WLAN per QR-Code auf dem Fernseher und mehr: Neue Features bei Magenta TV

Die nun gestarteten Services sind der erste Schritt hin zu einer Welt, in der Telekom-Dienste wie Fernsehen, Smart Home, Router, Magenta Cloud oder Sprachsteuerung auf magische Weise zusammenwirken.

Zum Start stehen folgende Anwendungen zur Verfügung

Steuerung Heimnetzwerk

Bequem ins Gäste- WLAN

Mal eben seinem Besuch zu Hause Zugriff aufs eigene WLAN geben - aber wie lautet noch das Passwort? Und wo ist es notiert? Ist es gefunden, müssen oft lange und komplizierte Ziffern- und Buchstabenfolgen fehlerfrei diktiert werden. Einfach nervig!



Das geht ab sofort einfacher: Ein Klick auf „Gast-Netzwerk“ in der neuen Telekom Home Experience App und ein QR-Code auf dem TV-Bildschirm erscheint. Schnell und bequem mit dem Smartphone gescannt - und voilà! Schon sind die Gäste im extra Besucher-WLAN.

Mal eben seinem Besuch zu Hause Zugriff aufs eigene WLAN geben - aber wie lautet noch das Passwort? Und wo ist es notiert? Ist es gefunden, müssen oft lange und komplizierte Ziffern- und Buchstabenfolgen fehlerfrei diktiert werden. Einfach nervig! Das geht ab sofort einfacher: Ein Klick auf „Gast-Netzwerk“ in der neuen Telekom Home Experience App und ein QR-Code auf dem TV-Bildschirm erscheint. Schnell und bequem mit dem Smartphone gescannt - und voilà! Schon sind die Gäste im extra Besucher-WLAN. Router neu starten

Streikt das Heimnetzwerk, so hilft meist ein Router-Neustart. Dafür muss man nun mit Home Experience noch nicht einmal vom Sofa aufstehen. Einfach auf die Kachel „Router neu starten“ klicken und schon fährt das Gerät runter und wieder rauf.

Unterstützung

Heimnetz-Check

Wer Probleme mit seiner Internetverbindung hat oder einfach wissen möchte, wie schnell sein Netz ist, testet das mit dieser Funktion. Ein Klick und die neue Telekom Home Experience überprüft alle relevanten Komponenten des Heimnetzwerks. Werden Probleme mit dem Netzwerk erkannt, helfen Empfehlungen im Hilfe-Center bei der Behebung.

Wer Probleme mit seiner Internetverbindung hat oder einfach wissen möchte, wie schnell sein Netz ist, testet das mit dieser Funktion. Ein Klick und die neue Telekom Home Experience überprüft alle relevanten Komponenten des Heimnetzwerks. Werden Probleme mit dem Netzwerk erkannt, helfen Empfehlungen im Hilfe-Center bei der Behebung. Hilfe Center

Bei Fragen zu Telekom-Produkten, dem Vertrag oder Problemen hilft der Frag Magenta Chatbot. Zum schnellen Kontakt auf das Hilfe Center klicken. Den angezeigten QR-Code mit dem Smartphone scannen und schon können die Kund*innen mit Frag Magenta chatten oder finden Hilfe in den FAQs bzw. den Telekom-Hilfe-Videos.

Teilen

Fotos

Diese Kachel bietet Zugriff auf die eigenen Bild-Ordner in der Magenta-Cloud. So lassen sich beispielsweise Urlaubs- oder Kinderfotos einfach am Fernseher teilen und auf dem großen Screen anschauen.

Informationen

Wetter und Newsservice

Hier sind Dienste von Telekom-Partnern wie WetterOnline und lokale sowie internationale News der dpa angebunden. Sehr praktisch. Das Wetter wird direkt für den eigenen Wohnort angezeigt. Und bei den News werden lokale Nachrichten priorisiert.

Diese Funktionen sind erst der Anfang und die Grundlage für zukünftige konvergente und personalisierte Funktionen, auf die sich die Kund*innen im Frühjahr 2022 freuen können. Weitere Dienste werden dann folgen.