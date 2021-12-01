X-Mas-Aktion: MagentaTV ein Monat kostenlos.

Für gemeinsame Fernsehabende schenkt die Telekom ihren Internet-Kundinnen und Kunden einen Monat MagentaTV. Der Gratismonat wird einfach über die MeinMagentaApp freigeschaltet. Zusätzliche Hardware ist nicht nötig. Geschaut wird über die MagentaTV-App , die über verschiedene TV-Sticks und SmartTVs oder über Tablet und Smartphone verfügbar ist.

Zu sehen gibt es nicht nur 50 HD-Sender, sondern auch eine große Auswahl an Filmen und Serien auf Abruf in der Megathek . Die Auswahl reicht von Highlights von ARD und ZDF über internationale Blockbuster von Sony One bis zu exklusiven Serien wie „The Handmaids Tale“ und „The Office“. Zudem steht ein Weihnachts-Special für die ganze Familie zur Verfügung.

Das Geschenk gilt für Telekom Kundinnen und Kunden, die einen Festnetz-Vertrag mit Internet-Anschluss, jedoch noch kein MagentaTV nutzen.

Mehr Informationen zum Einlösen des Gratismonats gibt es hier: www.telekom.de/hilfe/weihnachts-tv-aktion .