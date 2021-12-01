Telekom schenkt Nähe und Verbundenheit zu Weihnachten

video „Das schönste Geschenk ist, wieder zusammen zu sein“! Mit dieser Botschaft greift die Deutsche Telekom in ihrer Weihnachtskampagne ein Bedürfnis vieler Menschen auf. Eine aktuelle Befragung unter Kindern im Auftrag des Unternehmens zeigt, dass sich diese ganz besonders auf ein frohes Fest mit der Familie freuen: 88,1 Prozent hoffen, dass das Weihnachtsfest dieses Jahr schöner wird als letztes Jahr. Diese Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit ist Thema der Kampagne „Das schönste Geschenk“. Sie startet am 1. Dezember. Die Telekom möchte die Menschen erneut dabei unterstützen, in Verbindung zu bleiben. So beschert das Unternehmen in Deutschland seinen Mobilfunkkund*innen ab dem 1. Dezember 2021 ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: 100 GB-Datenvolumen. Und alle Festnetzkund*innen profitieren ab dem 6. Dezember von einem Gratismonat MagentaTV.

Der etwas andere Wunschzettel

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein emotionaler TV-Spot. Der Film nimmt uns mit in das Leben eines Jungen. Die Weihnachtszeit bricht an und er schreibt einen Wunschzettel. Seine Mutter liest diesen sichtlich überrascht und beginnt mit den Vorbereitungen… Endlich ist Weihnachten. Opa und Oma sind schon da. Es klingelt an der Haustür. Und da steht der größte Wunsch des Jungen, sein schönstes Geschenk: seine große Schwester ist endlich wieder zu Hause. Der TV-Spot läuft vom 1. bis 26. Dezember als 60- Sekünder auf reichweitenstarken Sendern. Die neue Weihnachtskampagne „Das schönste Geschenk“ umfasst außerdem Online-, Social-Media-Kommunikation sowie Out of Home-Platzierungen. Produziert wurde der Spot von der DDB Group. (Media: Mindshare, Frankfurt; Media social: emetriq, Hamburg). Der Film wird von einer eigens kreierten Interpretation des bekannten Songs „I Only Want To Be With You“ der preisgekrönten Singer-Songwriterin Birdy begleitet. Der Text des Liedes fängt die Sehnsucht der Hauptfigur ein, die Familie wiederzusehen. Das musikalische Arrangement spiegelt die Vorfreude auf Weihnachten wider. Der Track von Leland Music ist ab sofort auf Spotify verfügbar.

„Viele konnten Pandemie-bedingt vergangenes Weihnachten nicht mit den Menschen verbringen, die sie lieben. Mehr denn je sehnen sich die Menschen wieder nach einem unbeschwerten Fest im Kreis der Liebsten“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Uns ist wichtig weiterhin Solidarität mit der Gesellschaft zu zeigen. Denn die Corona-Situation fordert uns alle heraus. Unser Ziel ist, dass das T für die Menschen ein klarer Leuchtturm im Sinne unseres Markenkerns ist – in all unseren Märkten.“

Die Telekom weiß, was Kinder sich wünschen

Mit der Weihnachtskampagne möchte die Telekom Zuversicht verbreiten. Und trifft mit dem gefühlvollen Spot den Nerv der Zeit: Gemeinsam mit der auf Kinderbefragungen spezialisierten Agentur KB&B hat das Unternehmen Grundschüler*innen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zu ihren Wünschen befragt. Nach der Vorfreude auf die Geschenke überwiegt der familiäre Aspekt: 58 Prozent freuen sich besonders darauf, an Weihnachten wieder mit der ganzen Familie zusammen zu sein. Drei Viertel schreiben tatsächlich einen Wunschzettel. Und hätten die Kids nur einen einzigen Wunsch frei, würden 64 Prozent auf Geschenke zugunsten einer Herzensangelegenheit verzichten: Der größte Wunsch ist dabei, dass die Corona-Pandemie endet (41 Prozent), direkt gefolgt von dem Wunsch, Zeit mit der Familie (28 Prozent) zu verbringen. Und auf Platz drei folgt der Wunsch, dass kein Kind mehr in Armut leben muss (8 Prozent).

Telekom schenkt 100 GB Datenvolumen

Den Dezember macht das Unternehmen zu einer ganz besonderen #DABEI-Zeit. Die Telekom schenkt ihren Mobilfunk-Kund*innen 100 GB Datenvolumen im besten Netz und allen Internet-Kund*innen für gemeinsame Fernsehabende einen Monat MagentaTV, einlösbar in der MeinMagenta App. Auf diese Weise können Familien sich schon in der Adventszeit nah sein und die Festtage noch mehr genießen. Christian Loefert, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing der Telekom, erklärt: „Wir möchten die Menschen unterstützen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo die Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit besonders groß ist. Mit unserer neuen Weihnachtskampagne und unseren kostenlosen Angeboten machen wir das deutlich.“ Unter www.telekom.de/meinmagenta-app gibt es weitere Informationen.

*Forschungsquelle: KB&B, Befragung von rund 500 Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren im November 2021.

Credits

Kreation: DDB Group

Mediaagenturen: mindshare und emetriq

Song: Birdy “I Only Want To Be With You”

Label: Leland Music



TV Spot auf Youtube “Der schönste Wunsch“

Bildmaterial

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil