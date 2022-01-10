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Digital X 2021 gewinnt vier Branchen-Oskars

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Die Best Event Awards World (BEA World) zeichnet die Digital X 2021 mit vier Branchen-Oskars aus: Gesamtsieg, zweimal Gold und ein Sonderpreis. Die internationale Jury überzeugte besonders der Mut, die Digital X 2021 auf mehr als 100 Locations im Herzen von Köln zu legen.

Digital X 2021 gewinnt vier Branchen-Oskars
BEA World Grand Prix First Place.

BEA World vergibt jedes Jahr internationale Awards für Events und Live Communication. Sie gelten als eine der wichtigsten internationalen Branchenauszeichnungen. Die Digital X 2021 hat mehr als 20.000 Teilnehmer*innen in mehr als 100 Locations begeistert. Rund 300 internationale Top-Redner*innen traten auf fünf Bühnen in Köln auf. Dafür bekam sie von der Jury vier Best Event Awards

  • Gewinner des Grand Prix des gesamten Bea World Festival für die Digital X 2021 (Höchste Gesamtbewertung aller Einreichungen über alle Kategorien)
  • Gold in der Kategorie „Best B2B Event“
  • Gold in der Kategorie „Organisational Complexity Management“
  • Sonderpreis „Press Award“ der internationalen beteiligten Fachpresse

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„Mit der Digital X 2021 in Köln haben wir neue Maßstäbe gesetzt. Die Awards bestätigen, dass wir zusammen mit unseren Partnern etwas Großes erschaffen haben. Darauf setzen wir auf und schreiben die Erfolgsgeschichte Digital X in diesem Jahr fort“, freut sich Hagen Rickmann, Schirmherr von Europas größter Digitalisierungsinitiative und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH, über die vier Auszeichnungen.

Die Digital X findet am 13. und 14. September 2022 im Herzen Kölns statt. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brand-Houses und internationalen hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt erneut zur Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .

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