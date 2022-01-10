Digital X 2021 gewinnt vier Branchen-Oskars

BEA World vergibt jedes Jahr internationale Awards für Events und Live Communication. Sie gelten als eine der wichtigsten internationalen Branchenauszeichnungen. Die Digital X 2021 hat mehr als 20.000 Teilnehmer*innen in mehr als 100 Locations begeistert. Rund 300 internationale Top-Redner*innen traten auf fünf Bühnen in Köln auf. Dafür bekam sie von der Jury vier Best Event Awards :

Gewinner des Grand Prix des gesamten Bea World Festival für die Digital X 2021 (Höchste Gesamtbewertung aller Einreichungen über alle Kategorien)

Gold in der Kategorie „Best B2B Event“

Gold in der Kategorie „Organisational Complexity Management“

Sonderpreis „Press Award“ der internationalen beteiligten Fachpresse

„Mit der Digital X 2021 in Köln haben wir neue Maßstäbe gesetzt. Die Awards bestätigen, dass wir zusammen mit unseren Partnern etwas Großes erschaffen haben. Darauf setzen wir auf und schreiben die Erfolgsgeschichte Digital X in diesem Jahr fort“, freut sich Hagen Rickmann, Schirmherr von Europas größter Digitalisierungsinitiative und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH, über die vier Auszeichnungen.

Die Digital X findet am 13. und 14. September 2022 im Herzen Kölns statt. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brand-Houses und internationalen hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt erneut zur Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .