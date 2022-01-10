Digital X 2021 gewinnt vier Branchen-Oskars

BEA World vergibt jedes Jahr internationale Awards für Events und Live Communication. Sie gelten als eine der wichtigsten internationalen Branchenauszeichnungen. Die Digital X 2021 hat mehr als 20.000 Teilnehmer*innen in mehr als 100 Locations begeistert. Rund 300 internationale Top-Redner*innen traten auf fünf Bühnen in Köln auf. Dafür bekam sie von der Jury vier Best Event Awards :
- Gewinner des Grand Prix des gesamten Bea World Festival für die Digital X 2021 (Höchste Gesamtbewertung aller Einreichungen über alle Kategorien)
- Gold in der Kategorie „Best B2B Event“
- Gold in der Kategorie „Organisational Complexity Management“
- Sonderpreis „Press Award“ der internationalen beteiligten Fachpresse
„Mit der Digital X 2021 in Köln haben wir neue Maßstäbe gesetzt. Die Awards bestätigen, dass wir zusammen mit unseren Partnern etwas Großes erschaffen haben. Darauf setzen wir auf und schreiben die Erfolgsgeschichte Digital X in diesem Jahr fort“, freut sich Hagen Rickmann, Schirmherr von Europas größter Digitalisierungsinitiative und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH, über die vier Auszeichnungen.
Die Digital X findet am 13. und 14. September 2022 im Herzen Kölns statt. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brand-Houses und internationalen hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt erneut zur Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .