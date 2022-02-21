Telekom und Robbie Williams: „Angels“ featuring Beethoven

Robbie Williams gelang 1997 mit der Single „Angels“ der ultimative Sprung in den Pop-Olymp. Der britische Superstar bedankt sich bei seinen Fans in Kooperation mit der Telekom mit einer nie dagewesen Version seines Welthits. „Begleitet“ wird er dabei von Ludwig van Beethoven.

"Angels" hat natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen", sagt Robbie Williams. "Ich freue mich auf die Preview dieser interessanten Version am 28. Februar auf dem Mobile World Congress. Für mich ist es faszinierend, wie sehr die Technologie heute Kunst ermöglicht."

Für das Projekt hat die Telekom eine Künstliche Intelligenz eingesetzt, die bereits Beethovens 10. Sinfonie im Jahr 2021 fertiggestellt hat. Auf diese Weise konnte eine neue Version des Songs von Beethoven und "Angels" Komponisten Robbie Williams und Guy Chambers arrangiert werden.

Erweitert um die „Mondscheinsonate“ und andere bekannte Elemente aus dem Werk Beethovens wurde der Hit im Beethoven-Stil neu geschrieben.

Für Claudia Nemat, Vorständin Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom, ist die KI-Version von „Angels” ein wichtiges Zeichen: „Als Telekom bringen wir die Digitalisierung voran. Das bedeutet für uns auch, den Blick bewusst auf die Potentiale sowie Chancen von Technologie zu legen. Und auch in kreativen Prozessen Lösungen zu schaffen. Darum freuen wir uns besonders, gemeinsam mit Robbie Williams an einem der besten Songs der Pop-Geschichte die Möglichkeiten der KI-Kreativität zu erforschen.“

Dabei ist eine noch nie gehörte Version der Ballade entstanden.