TÜV bescheinigt Telekom Sales & Service einwandfreie Prozesse

Der TÜV Rheinland hat den Sales & Service-Bereich der Telekom kritisch unter die Lupe genommen. Dazu wurden im Februar insgesamt 2.550 Kundinnen und Kunden telefonisch befragt, wie zufrieden sie mit den Telekom-Shops, der Service-Hotline und dem Technischen Kundenservice bzw. Außendienst sind. Konkret ging es um die Kompetenz, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit der Mitarbeitenden.

Und auch im zweiten Corona-Jahr hat das Sales & Service-Team seine Kundinnen und Kunden über sämtliche Kanäle hinweg überzeugt und das TÜV-Siegel mit dem Prädikat „gut“ erhalten: Die Hotline kommt auf die Gesamtnote 1,97, die Shops auf eine 1,56 und der Technische Kundenservice/Außendienst auf die Note 1,65. Damit bestätigen die Prüferinnen und Prüfer der Telekom bereits zum 15. Mal in Folge eine hohe Kundenzufriedenheit.

Gutes Niveau gehalten

„Ich bin stolz auf mein Team, das sich tagein und tagaus um unsere Kunden kümmert! Es hat einmal mehr einen klasse Job und viele Kunden zu Fans gemacht! Wir haben unser gutes Niveau aus dem Vorjahr gehalten. Aber damit geben wir uns nicht zufrieden: In den nächsten Monaten arbeiten wir gemeinsam daran, unsere Kanäle noch stärker miteinander zu vernetzen und unseren Kunden ein noch besseres Sales-und-Service-Erlebnis zu bieten“, so Ferri Abolhassan, Sales & Service-Chef Telekom Deutschland.

Zu den Fragen der TÜV-Prüferinnen und -Prüfer gehörten zum Beispiel: Wie beurteilen Sie die Gesprächsatmosphäre? Wie zufrieden waren Sie mit der fachlichen Beratung? Wie zufrieden waren Sie mit der Einhaltung der vereinbarten Zusagen? So bescheinigten 93 Prozent der Kunden dem Technischen Kundenservice/Außendienst der Telekom eine hohe Kompetenz. 94 Prozent empfanden die Hotline-Mitarbeitenden als freundlich. Und 95 Prozent lobten die hohe Zuverlässigkeit der Shops.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Service-Hotline:

Zuverlässigkeit (zuverlässig/sehr zuverlässig): 79,9 Prozent der Befragten

Kompetenz (kompetent/sehr kompetent): 85,1 Prozent der Befragten

Freundlichkeit (freundlich/sehr freundlich): 94,1 Prozent der Befragten

Gesamtnote: 1,97

Technischer Kundenservice/Außendienst:

Zuverlässigkeit (zuverlässig/sehr zuverlässig): 93,2 Prozent der Befragten

Kompetenz (kompetent/sehr kompetent): 93,0 Prozent der Befragten

Freundlichkeit (freundlich/sehr freundlich): 96,6 Prozent der Befragten

Gesamtnote: 1,65

Telekom Shops: