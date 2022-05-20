Digital X gewinnt Golden Award of Montreux

Die Digital X 2021 hat neue Maßstäbe gesetzt: Statt an einem zentralen Veranstaltungsort mit einer großen Bühne tauchte die Digital X mitten ins Kölner Leben ein. In mehr als 100 Locations, zu großen Teilen draußen, hat das Event mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher begeistert. Rund 300 internationale Top-Redner:innen traten auf. Ein innovatives und mutiges Konzept, innerhalb einer Pandemie Menschen zusammen zu bringen. Das hat die internationale Expert:innen-Jury des Golden Award of Montreux überzeugt: Die Digital X 2021 erhielt die Gold Medaille in der Kategorie „Corporate Events“. Die Veranstaltung behauptete sich unter anderem neben MINI, CANAL+, VW, Adidas, Unilever und Coca-Cola.

Seit 1989 zeichnet der Golden Award of Montreux Spitzenleistungen im Bereich Werbung und Multimedia aus. Der Kreativ-Wettbewerb wirkt dabei als Katalysator für Innovationen und neue Trends in der internationalen Kreativbranche. Er bewertet Arbeiten in den Hauptkategorien TV/Cinema, Print, Poster, Direct Marketing, Digital, Media, Spatial und Event.

Am 13. und 14. September 2022 wieder in Köln

„Wir sind stolz, mit der Digital X 2021 ein völlig neues Eventerlebnis im Herzen von Köln geschaffen zu haben. Dies führen wir fort: Durch anfassbare Use Cases, Innovationen und Megatrends begeistern wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden für die Digitalisierung in Deutschland. Unsere Fortsetzung in 2022 verwandelt Köln erneut in die Stadt der Zukunft“, freut sich Hagen Rickmann, Schirmherr von Europas größter Digitalisierungsinitiative und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH. Der Golden Award of Montreux ist die dritte internationale Auszeichnung für die Digital X. Die Veranstaltung ist mit dem internationalen Heavent Award 2022 als bestes Event ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie vier Branchen-Oskars beim Best Event Awards World Festival (BEA World): Gesamtsieg, zweimal Gold und einen Sonderpreis.

Die Digital X kommt am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäuser und hochkarätigen Redner:innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zur Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .