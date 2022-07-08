Es geht los: Die Startups des Snapdragon Spaces Programm sind an Bord

Das Event hat sogar persönlich und vor Ort in Berlin stattgefunden. Das war ein besonderes Erlebnis! Der persönliche Kontakt unter den einzelnen Teams und der Austausch mit den Mentoren der Telekom sowie den Mitarbeitern von Qualcomm ist ein besonders wichtiger Faktor. Dieses Kick-off hat ein erstes „Wir-Gefühl“ geschaffen und sorgte für einen Motivationsschub, um erfolgreich die kreativen Ideen für die neue Augmented Reality (AR) Plattform Qualcomm Spaces umzusetzen.

Und darum geht es bei der Plattform: Qualcomm Spaces entwickelt eine Hardwarehersteller unabhängige, skalierbare AR-Plattform. Denn gerade die Skalierbarkeit und die Perspektive auf eine hohe Kundenreichweite war bislang besonders für AR-Creator eine Herausforderung. Gemeinsam mit T-Mobile USA und NTT Docomo sind wir exklusiver Partner von Qualcomm, um das neu entstehende Ökosystem zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Eine tolle Chance und eine gewinnbringende Partnerschaft. Experten von Qualcomm und der Telekom werden sich im Rahmen des Programms aktiv einbringen und die Teams auf vielfältiger Weise unterstützten.

Die Bandbreite der Startups war so groß wie noch nie, meint auch Tim Akgül, Programm Manager bei Hubraum. Nicht nur thematisch, auch geographisch gesehen: Wir haben mit dem Team Dingole zum ersten Mal karibischen Spirit aus Trinidad / Tobago mit an Bord.

Thematisch spielen Education & Training eine große Rolle, aber auch zu Social & Communication, Gaming & Entertainment und Fitness & Wellness sind Ideen dabei. Übrigens: Parallel läuft das Programm auch in den USA mit den Kollegen T-Mobile US und deren Incubator „Accelerator“. Wir haben wir uns natürlich eng abgestimmt und die Bälle zugespielt.

Die Teams haben nun bis Mitte Oktober Zeit, zu zeigen, was mit Qualcomm Spaces möglich ist und werden spannenden neue innovative Use Cases für AR-Brillen entwickeln. Mit der AR-Technologie stehen wir am Anfang von etwas großartigen Neuen. Ich finde es extrem spannend, nun gemeinsam mit den Teams und unseren Partnern den Weg zu begleiten und das Potential dieser erweiterten Realität zu erkunden!

Das sind die Teams