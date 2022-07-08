Noch mehr Glasfaseranschlüsse für Steinenbronn

Das Konzept geht auf: Die Gemeinde wächst. Immer mehr Familien und Gewerbetreibende entscheiden sich für Steinenbronn dank der landschaftlich schönen Lage am Rande des Schönbuch bei gleichzeitig guter Verkehrsanbindung zu Flughafen und Autobahn. „Eine hochmoderne Anbindung an die Datenautobahn ist genauso wichtig“, betont Bürgermeister Ronny Habakuk. „Mit unserem Fahrplan zum Glasfaserausbau entwickeln wir Steinenbronn zur digitalen Gemeinde. Glasfaseranschlüsse für Haushalte und Unternehmen sind ein wichtiger Standortvorteil. Bereits in der Planung befindliche Wohnbau- und Gewerbegrundstücke möchten wir zukünftig mit diesem Plus vermarkten. So steigern wir weiterhin die Gemeinde Steinenbronn als attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten“.

Außerdem setzt man im Rathaus mit einem gut ausgebauten Glasfasernetz verstärkt auf zukünftige bürgerfreundliche digitale Dienste, um den vielen Bedürfnissen des öffentlichen Lebens gerecht zu werden.

Mehrstufiger Glasfaserausbau

In der ersten Ausbauphase hat die Telekom bereits ein Glasfasernetz für rund 1.400 Haushalte und das Gewerbegebiet für 200 Gewerbetreibende ausgebaut. Das neue Ausbaugebiet umfasst noch einmal über 1.100 Haushalte und 25 Gewerbetreibende. Dafür wird das Unternehmen in den kommenden Monaten insgesamt rund 46 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde bringen und elf neue Netzverteiler aufstellen, so dass das Glasfasernetz in Steinenbronn auf rund 90 km anwächst.

„Sobald ein Straßenzug mit Glasfaser versorgt ist, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom, anlässlich des Spatenstichs an der Gemeindeverwaltung. „Nach Abschluss der aktuellen Bauarbeiten wird Steinenbronn zu den am besten mit Glasfaser versorgten Kommunen in der gesamten Region zählen.“

Ausbauprogramm macht Fortschritte

Im Fokus der Rahmenvereinbarung mit der Gigabit Region Stuttgart steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Landrat Roland Bernhard betont: „Der heutige Spatenstich ist sehr erfreulich, weil er innerhalb von zwei Jahren einen weiteren Ausbau in der Fläche darstellt. Wir wollen einen gerechten Ausbau voranbringen und eine digitale Kluft zwischen Städten und Gemeinden im Kreis vermeiden.“ Gespannt blicke man auf den Breitbandatlas des Bundes, so der Landrat weiter. „Aktuell ist der Landkreis Böblingen, was die Ausbauzahlen der Deutschen Telekom angeht, Spitzenreiter in der Region Stuttgart! Für einen so wirtschaftsstarken Landkreis wie den unsrigen ist das eine sehr positive Nachricht.“