Telekom Electronic Beats Update auf Roblox

Nach dem erfolgreichen Start von „Beatland“, dem virtuellen Club-Erlebnis auf der Online-Plattform Roblox, verstärkt Telekom Electronic Beats nun die Gaming-Experience.

„Das Metaverse ist für uns alle noch Neuland. Mit unserer virtuellen Welt Beatland auf Roblox haben wir eine Umgebung geschaffen, die es uns ermöglicht, die Potentiale im Metaverse zu testen“, erklärt Dirk Edingloh, Senior Expert International Market Communications bei der Telekom. „Der Zuspruch und die Akzeptanz unserer Zielgruppe nach dem Start war sehr groß. Daher sehen wir Beatland nicht als einmaliges Event, sondern als ein dauerhaftes virtuelles Erlebnis, das es jungen Zielgruppen ermöglicht, unsere Marke auf spielerische Art zu erleben.“

Die Macher*innen haben einen Hindernis-Parcours in den virtuellen Fernsehturm integriert. Diesen müssen die User*innen erklimmen und auf dem Weg nach oben diverse Aufgaben bewältigen. Wer das geschafft hat, dem winken als Belohnung die 5G-Jetpack-Experience, also der Sprung mit dem Raketenrucksack.

Durch das Erledigen zusätzlicher Aufgaben - wie beispielsweise eine Schnitzeljagd - können außerdem neue Verch-Items (Merchandising-Produkte) wie eben der 5G-Jetpack, ein 5G-Helm, 5G-Speaker Wings oder ein 10G-Sateliten erspielt werden.

Die Welt von „Beatland“ wurde von The Gang aus Schweden, einem der weltweit führenden Roblox Creator Studios, in Zusammenarbeit mit dem Art Direction und Design Studio Yukiko aus Berlin und Animationskünstler Jack Sachs entwickelt. Um die Sicherheit der User in der virtuellen Umgebung von „Beatland“ zu gewährleisten, hat das Team eng mit der FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter) zusammengearbeitet. So bringt das Metaverse-Erlebnis junge Menschen aus aller Welt zusammen, um Musikkultur auf völlig neue Art zu erleben.

Über Telekom Electronic Beats

Telekom Electronic Beats geht seit dem Jahr 2000 als europaweites Musikprogramm eine tiefgreifende Symbiose mit Musik, Design, Kunst, Fashion und neuen Technologien ein. Kaum eine andere Markeninitiative hat die Musikkultur so nachhaltig begleitet und geprägt. Im Fokus stehen Web3-Experiences, Streamings, audio-visuelle Inhalte sowie Live-Veranstaltungen.