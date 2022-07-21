Die Telekom macht sich stark für ein weltoffenes und allen zugängliches Netz, in dem vielfältige Meinungen und Perspektiven einen Platz haben. Für ein Netz ohne Hass, in dem alle Menschen respektvoll miteinander umgehen.

Wenn Einzelne diesen digitalen Raum zum Schauplatz von Hatespeech, Cybermobbing und gesellschaftlicher Spaltung machen, liegt es an uns allen, gemeinsam dagegen einzuschreiten und unsere Stimme zu erheben. Es liegt an uns, nicht zu ignorieren, wenn andere zu Opfern werden. Es liegt an uns, nicht einfach weiter zu klicken. Nicht still zu sein.

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Wir alle fragen uns, wie wir Hass im Netz begegnen können. Hier ist eine Antwort: Gemeinsam. Lasst uns diejenigen stärken, die Hilfe brauchen. Denen beistehen, die alleine sind. Lasst uns denen, die Hass verbreiten, zeigen, dass sie wenige sind. Wenn der Rest zusammen steht, kann das Netz ein besserer Ort werden. Wenn Liebe laut ist, hat Hass keine Chance.

Dafür arbeiten wir mit Partnern zusammen, die Menschen inspirieren selbst aktiv zu werden und ihnen das passende Werkzeugset an die Hand geben. Schaut euch an, was unsere Partner machen und anbieten.

Unsere Partner

Das Trainingsprogramm unserer Partner findet ihr schon bald in unseren „Veranstaltungen“.