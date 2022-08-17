Das Netz der Telekom auf der Digital X erleben

Netze sind die Lebensadern unserer Gesellschaft. Sie verbinden Menschen und Unternehmen. Ob Glasfaser oder 5G Mobilfunk. Die Telekom ist Vorreiter im Aus- und Aufbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur für ein schnelles, stabiles und flächendeckendes Fest- und Mobilfunknetz. Das Netz der Telekom ist grün, verbindet Stadt und Land, Mensch und Maschine. So ermöglicht die Telekom Millionen von Menschen und Unternehmen Teilhabe am digitalen Fortschritt. Das ist Ansporn und Herausforderung zugleich.

Jeden einzelnen Tag baut die Telekom ihre Netze in Deutschland weiter aus. Mehr als jeder andere Wettbewerber investiert das Unternehmen in die integrierten Breitbandnetze der Zukunft. Die Glasfaser-Struktur, die heute geschaffen wird, ist das Rückgrat unserer digitalen Gesellschaft. Und auch der 5G Standard ist eine technische Grundlage für das zukünftige Leben und Arbeiten.

Glasfaser ist das technologische Medium der Zukunft

Ein leistungsstarker Glasfaseranschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen wie Arbeiten und Lernen von zu Hause sowie gleichzeitiges Videostreaming in höchster Qualität. Das Glasfasernetz der Telekom umfasst heute bereits mehr als 650.000 Kilometer. 3,9 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte können bereits einen Glasfaser-Anschluss mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s bekommen. In der Stadt und auf dem Land. Das nächste Etappenziel: mehr als zehn Millionen FTTH-Anschlüsse bis Ende 2024. Die Telekom will in den kommenden Jahren ihren Beitrag dazu leisten, dass bis 2030 jeder Haushalt und jedes Unternehmen im Bundesgebiet über einen Glasfaser-Anschluss verfügen kann.

Neben dem eigenfinanzierten Netzausbau setzt die Telekom vielerorts auf Glasfaser-Kooperationen .

T5G – Grundlage für neue Erlebnisse

Augmented Reality Spiele, Vernetzung von Maschinen, Automatisierung, autonomes Fahren – mit T5G erlebt die Digitalisierung vieler Lebensbereiche einen neuen Standard. Bis zu 100Mal schneller als LTE, Datenübertragung in Echtzeit und viele weitere revolutionäre Features bietet T5G.

Auch beim T5G Standard macht die Telekom Tempo. Das Unternehmen versorgt bereits mehr als 92 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit T5G. Das ist das größte 5G Netz Deutschlands. Drei Frequenzen funken jetzt mit T5G im Netz der Telekom. Die Funkbänder auf der 700 MHz-Frequenz, im Bereich 2,1 Gigahertz (GHz) und im Bereich 3,6 GHz. Insgesamt rund 67.000 Antennen sind mit 5G ausgestattet, rund 6.000 davon auf den ultraschnellen Frequenzen im 3,6 GHz Bereich.

Von dem T5G-Ausbau profitieren nicht nur Städte, sondern auch ländliche Regionen: Der Mobilfunkstandard wird bis Ende 2024 99 Prozent der deutschen Bevölkerung erreichen.

Auf der Digital X das Netz der Telekom erleben

Das Netz der Telekom anfassen, erleben und ausprobieren – das geht auf der Digital X. Hier erfährst Du, was heute schon im Netz der Telekom möglich ist. Erlebe, wie Künstliche Intelligenz den Glasfaserausbau unterstützt oder leg Hand an und spleiß selbst mal Haar-feine Glasfasern. Wie wäre eine Straße, die zeigt, was T5G möglich macht? Auf der Spichernstraße in Köln ist das die Realität. Hier kann man sich zum Beispiel vom teleoperierten Fahren über T5G oder anderen Technologien begeistern lassen.

Du möchtest das gerne live erleben? Dann sei dabei, wenn die Digital X am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln einlädt. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – neben Gender Shift unter anderem in den Bereichen Mobilität oder Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .