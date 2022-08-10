Lauter sein als der Hass: Workshops für mehr digitale Zivilcourage

Sich mit Betroffenen zu solidarisieren und Haltung zu zeigen, ist essenziell im Kampf gegen Hass im Netz. Hater*innen sind in der Minderheit. Das können und sollten wir gemeinsam deutlich machen. Doch was kann man konkret tun? Interessierte finden auf der Veranstaltungsseite der #DABEI-Geschichten in Kürze Termine für zahlreiche Workshops unserer Partner. Mit welchen Ansätzen diese Hass im Netz begegnen und was Teilnehmende in den Workshops lernen können, stellen wir hier im Überblick vor:

#ichbinhier: Stärke durch Menge

Über 40.000 Menschen sind Teil der Facebook-Gruppe #ichbinhier. Mit Counter Speech treten die ehrenamtlichen Mitglieder Hater*innen entgegen. Und dabei setzen sie dem Hass vor allem eines entgegen: unterschiedliche Meinungen, politische Standpunkte, Altersgruppen, Kulturen, Berufe – kurz Vielfalt.

Im Workshop "Digitale Zivilcourage: Souveräner Umgang mit Hass im Netz" zeigt der Verein, wie Online-Diskussionen konstruktiv geführt und moderiert werden können und welche Strategien gegen Hass im Netz effektiv sind – auch im Notfall! Mehr über #ichbinhier hier .

Amadeu Antonio Stiftung: Eine demokratische Zivilgesellschaft stärken

Seit über 20 Jahren setzt sich die Amadeu Antonio Stiftung gegen Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus ein. Durch Fortbildungen ermächtigt sie Menschen, sich zu engagieren. Was jede*r Einzelne tun kann? Digitale Zivilcourage zeigen.

Wie wir uns online für eine demokratische Kultur stark machen und für den Schutz von Minderheiten eintreten können, kann man im Workshop "Digitale Zivilcourage zeigen" lernen.

Correctiv: Mit Fakten gegen Fakes

Ob via News-App, im Instagram Feed oder per Google-Suche: Wer sich heutzutage über das tagespolitische Geschehen informieren möchte, braucht nur wenige Klicks. Doch zwischen Fakten tummeln sich viele Fakes. Correctiv entlarvt als gemeinnütziges Recherchezentrum Gerüchte oder Halbwahrheiten. Bürger*innen werden an den investigativen Recherchen beteiligt.

Im Workshop "Fakten statt Desinformationen" kann jede*r lernen, wie man Fakten checkt und sich gegen Desinformation im Netz schützt. Mehr über Correctiv hier .

Gesicht Zeigen!: Hass mit Liebe bekämpfen

Gesicht Zeigen! setzt sich für ein weltoffenes und tolerantes Deutschland ein. Der Verein ermutigt Menschen, gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit und Rechtsextremismus aktiv zu werden.

Wie das geht und man mit positiven Botschaften den Diskurs nachhaltig verändern kann, erfahren Interessierte im Workshop "Digitale Zivilcourage - wie begegne ich Hass im Netz?".