Zusätzlicher Vorteil beim Reservierungs-Service

Am 24. August 2022 startet der Reservierungs-Service der Telekom. Interessierte Kund*innen können sich hier anmelden und erhalten ein Ticket. Sobald Hersteller wie zum Beispiel Apple, Samsung oder Xiaomi ihre neuen Smartphones vorstellen, erhalten die registrierten Kund*innen eine Einladung ihr Ticket einzulösen. Sie profitieren dann automatisch von einer bevorzugten Belieferung des neuen Geräts. Neu in diesem Jahr ist, dass alle Nutzer*innen des Reservierungsservices einen personalisierten Gutscheincode in Höhe von 50 Euro für den Ankauf eines Altgerätes erhalten. Der aktuelle Gebrauchtwert auf telekom.de/handyankauf wird also um weitere 50 Euro erhöht. Der Ankauf des Altgerätes kann bis Ende Dezember erfolgen, solange gilt der 50 Euro Gutschein.

Dieses Angebot unterstützt den nachhaltigen Handy-Kreislauf, der mit Ankauf des Geräts beginnt. Die gebrauchten Mobilgeräte werden – wenn sie sich für die Aufbereitung und Weiternutzung eignen – professionell und zertifiziert erneuert und dem Handy-Kreislauf im Verkauf wiederzugeführt. Damit verlängert sich ihr Lebenszyklus deutlich und trägt maßgeblich zur Schonung von Ressourcen bei.