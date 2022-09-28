Connect-Test: Telekom verteidigt Spitzenplatz

Grundsätzlich ist es heute möglich, alles rund um den Mobilfunkvertrag online abzuwickeln. Dennoch gibt es viele gute Gründe, sich persönlich in einem Shop beraten zu lassen: Welcher Tarif passt am besten? Was können die neuesten Endgeräte? Wer kann mir beim Einrichten der Apps helfen? Anlass genug für die Testerinnen und Tester von connect, überall in Deutschland Mobilfunkshops zu besuchen und die Beratungsteams auf die Probe zu stellen. Die Telekom Shops standen dabei im direkten Vergleich zu den Shops von Telefónica, Vodafone und Freenet.

Telekom hängt die Konkurrenz ab

Auch in diesem Jahr erhielten 14 Shops das Testurteil „Sehr gut“. Die Anzahl derjenigen, die mit „überragend“ bewertet wurden, hat sich auf sechs verdoppelt. Die Shops in Bielefeld, Hamburg, München und Lübeck erhielten mehr als 480 Punkte, Düsseldorf und Chemnitz wurden sogar mit der maximal möglichen Punktzahl von 500 Punkten ausgezeichnet! Das schaffte kein anderer der getesteten Shops. Connect lobt die fachkundige Unterstützung der Teams vor Ort: „Die Qualität der Beratung ist mit wenigen Ausnahmen herausragend. Die Angestellten sind fast durch die Bank perfekt geschult, haben ein breites Wissensspektrum und sind ausgesprochen freundlich. Es ist ihnen spürbar wichtig, die Kundschaft individuell zu beraten.“

Mit der Service-Offensive noch näher an der Kundschaft

„Ich bin megastolz auf dieses Ergebnis und unsere Shopteams! Wir haben im Shop-Test den Platz erreicht, den wir als Marktführer immer anstreben: Platz 1. Mein Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Sie haben mit ihrer Freundlichkeit und Fachlichkeit begeistert und sich damit als perfekte Gastgeber erwiesen“, sagt Sales & Service Chef Ferri Abolhassan. „Die neue Shop-Gestaltung hat den passenden Rahmen für diese klasse Performance geschaffen. Aber wie immer gilt: Nach dem Test ist vor dem Test und jeder einzelne Kundenkontakt ist ein Test, den wir gewinnen wollen.“

So lief der Test ab

Insgesamt haben die 138 Testerinnen und Tester 200 Mobilfunkshops in 25 Städten in Deutschland besucht. Und das je zwei Mal mit unterschiedlichen Beratungsanliegen. Einmal wurde nach einer Beratung für einen Normalnutzer mit einem Datenvolumen von 10 GB im Monat und einmal für einen Wenignutzer mit einem Datenverbrauch von 5 GB im Monat gefragt. Neben der Freundlichkeit der Mitarbeitenden wurde auch die Beratung zu den Smartphones, den Tarifen und Diensten bewertet. Dabei zählte auch die die Ausstattung und Atmosphäre in den Shops: „Die meist geräumigen Filialen sind modern eingerichtet und üppig mit Hardware bestückt. Die Kundschaft kann aktuelle Smartphones aus der Nähe betrachten und in die Hand nehmen.“ Das Fazit der connect-Expertinnen und Experten: „Wer seinen Vertrag bei der Telekom hat, kann bei Fragen frohen Mutes einen Shop aufsuchen.“