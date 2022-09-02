Digital Office Service ist starker Partner für digitalen Wandel

Homeoffice und Mobile Working haben in den vergangenen Monaten stark zugenommen und stellen gerade Personen, die Kleinunternehmen betreiben, und Selbständige vor große Herausforderungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen in ihren digitalen Wandel investieren. Mehrere ortsunabhängige Arbeitsplätze flexibel in einem Firmennetzwerk einbinden, Meetings und Besprechungen auch mit Kundschaft im Netz abhalten, Beratung und Verkauf ins Internet verlagern sind nur einige der Herausforderungen. Und bei alldem muss auch die Datensicherheit im Blick behalten werden.

Aber nicht jeder ist selbst ein IT-Expertin oder -Experte oder hat im besten Falle eine fachkundige Person im Haus. Was also tun, wenn es beim digitalen Geschäftsumzug hakt und ruckelt? Wenn der Rechner immer wieder abstürzt, das WLAN nicht funken will, mehrere Rufnummern eingebunden oder weitergeleitet werden sollen? Wenn Geschäftsräume und Homeoffice vernetzt sein sollen, so dass von überall auf Daten zugegriffen werden kann? Hier unterstützt der Digital Office Service der Telekom. Er ist die Weiterentwicklung der Computerhilfe Business.

Die IT-Fachkräfte der Telekom begleiten Selbstständige, Gewerbetreibende und Praxen ohne eigene IT-Abteilung. Sie bieten umfassende Unterstützung bei allen Fragen rund um Hard- und Software – geräteunabhängig und systemübergreifend.

Der IT-Experten-Service ist immer da, wenn man ihn braucht

In den allermeisten Fällen lassen sich die Probleme rund um Smartphone, Tablet, Rechner und Co per Telefon oder Chat lösen. Wenn das nicht klappt, schaltet sich die Fachkraft mit Zustimmung des Kunden auf den Rechner auf. Per Fernwartung sucht der Mitarbeitende dann nach einer Lösung. Und wenn mal Not am Mann und die Lösung nicht per Hotline und Fernwartung möglich ist, fahren die Mitarbeitenden je nach gebuchtem Leistungspaket auch raus zur Kundin oder dem Kunden. Natürlich unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen.

Unter der Hotline-Nummer 0800/ 33 02425 mit sicherem Fernzugriff und auch vor Ort bei der Kundschaft bietet die Telekom in allen Paketen eine verlässliche Begleitung auf dem Weg in die Digitalisierung. Die Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, wie viel sie sich selbst zutrauen und wie viel Unterstützung sie im Ernstfall benötigen. Deshalb gibt es die Service-Flatrate des Digital Office Service in drei unterschiedlichen Leistungspaketen. Je nach gebuchter Variante erhalten sie ein höheres Servicelevel.

Breites Spektrum des Digital Office Service

Die Fachkräfte im Digital Office Service können noch viel mehr: Unterstützung gibt es bei der Einrichtung eines neuen Highspeed-Anschlusses und allen sonstigen Problemen mit Soft- und Hardware. Zudem geben sie ausführliche Unterstützung bei der Einrichtung des Firmen-WLAN. Eine WLAN-Beratung mit Optimierung des Netzwerks und Konfiguration des Routers ist jetzt in allen Paketen enthalten. Damit der Datenaustausch im Netz sicher ist, beraten die Fachleute die Kundschaft auch rund um den (Computer-)Virenschutz. Und neben dem Datenschutz ist die Datensicherung natürlich genauso wichtig.

Wer sich selbst ein Bild vom Leistungsspektrum machen möchte, findet nähere Infos unter www.telekom.de/digital-office-service .

Übrigens: Mit dem Digital Home Service bietet die Telekom auch für Privatkundinnen und -kunden das rundum-sorglos Angebot unabhängig vom Kommunikationsanbieter. Die Expertinnen und Experten kennen sich mit allen Anwendungen rund ums digitale Zuhause aus und unterstützen unter anderem bei der Einrichtung und Optimierung von WLAN-Netzen. Mehr Infos gibt es unter www.telekom.de/digital-home-service .