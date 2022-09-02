MagentaSport: Top-Spiel der Regionalliga West live

Die Kooperation beinhaltet auch Highlight- und Social Media-Rechte von allen Spielen. SPORTTOTAL produziert alle Spiele der Regionalliga West und zeigt sie auf ihrer Plattform als Pay-per-View Angebot. In Zukunft wird die Liveübertragung von einem Top-Spiel des Spieltags auch über die MagentaSport Plattformen mobil und über SmartTV Apps für, alle MagentaSport Kunden verfügbar sein. Im Rahmen der Kooperation werden die Spiele aus mehreren Kameraperspektiven produziert.

Zum Auftakt stehen sich am Sonntag, 4. September, um 14 Uhr die SG Wattenscheid 09 und Alemannia Aachen gegenüber. In der Regionalliga West sind darüber hinaus weitere Traditionsvereine aus dem Westen wie Rot-Weiß Oberhausen oder der Wuppertaler SV vertreten. Zuletzt stieg aus der Regionalliga West Rot-Weiss Essen in die 3. Liga auf, aus der MagentaSport alle Spiele live überträgt.

