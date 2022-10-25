Das Zepter fest in der Hand – Telekom bleibt „Service-König“

Wie in den vergangenen Jahren haben die Befragten mit ihrem Votum der Telekom den begehrten Titel des Service-Königs eingebracht. Was den Titel so besonders macht: Bei der Umfrage erfolgte keine Vorgabe der Firmennamen. Die Kundinnen und Kunden nannten ihren Favoriten für den besten Service in einem Freitextfeld. Für die meisten klar die Nummer eins: der Telekom Service!

Im Auftrag von Focus Money wurden dazu insgesamt rund 314.000 Kundenstimmen ausgewertet. Nach Meinung der Befragten bietet die Telekom in 50 von 56 Großstädten den besten Service in der Telekommunikationsbranche. Nur in Chemnitz, Halle, Herne, Köln, Leverkusen und München hatten die Wettbewerber die Nase vorn.

Service als Erfolgsfaktor

„Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz an der Hotline, im Außendienst sowie in den Shops den Titel wieder für uns geholt haben!“, sagt Ferri Abolhassan, Sales- und Servicechef der Telekom. „Jetzt gilt es, ihn erfolgreich zu verteidigen, denn die Wettbewerber schlafen nicht!“

Für Unternehmen sind die Ergebnisse ein wichtiger Gradmesser für die Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Immerhin erwarten acht von zehn Personen eine angemessene Beratung vor dem Kauf. Mehr als 75 Prozent verschieben einen Kauf, wenn sie sich schlecht beraten fühlen – oder wechseln sogar gleich zum Wettbewerber. Focus Money: „Für die Firmen heißt das: Servicequalität und Unternehmenserfolg stehen in direktem Zusammenhang.“

Methodik Deutschland-Test

Für die Studie „Service-Könige 2022 “ standen bundesweit 56 Städte mit mindestens 150.000 Einwohnern und Unternehmen aus 23 Branchen auf den Prüfstand. Insgesamt wurden rund 314.000 Kundenstimmen ausgewertet. Je Anbieter wurde der prozentuale Anteil der Nennungen an allen abgegebenen Stimmen berechnet. Die Erstplatzierten in jeder Stadt und Branche bekamen das Prädikat ‚Service-König‘ verliehen. Ebenso erfolgte die Auszeichnung auf Bundesebene.