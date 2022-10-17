Der Telekom Truck ist das neue Servicemobil

„Ihr Servicemobil ist eine gute Sache hier auf dem platten Land.", „Top Service. Mein Tag ist gerettet!“, „Ich hoffe, das Servicemobil kommt noch mal wieder." sind nur drei Beispiele für die vielen positiven Rückmeldungen. Genug Ansporn also, das Servicemobil weiterzuentwickeln.

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Allrounder für das ganze Jahr

Herausgekommen ist ein wetterfester Truck. Er fährt bei Wind und Wetter raus zu den Kundinnen und Kunden. Dementsprechend umfangreicher und länger ist auch der Tourplan: Der Telekom Truck besucht zwei Standorte in der Woche für mindestens zwei Tage. Selbstverständlich wird auch weiterhin bei den Kundenkontakten den aktuellen Hygiene-Erfordernissen Rechnung getragen.

Raus aufs Land

Wie bei der ersten Tour führt die Route auch in diesem Jahr in kleinere Städte und Dörfer in ländlichen Regionen, in denen kein Telekom Shop oder Partnershop in unmittelbarer Nähe ist. Die Expertinnen und Experten aus dem Vertrieb und Service beraten vor Ort alle Besuchenden, lösen ihre Serviceanliegen, informieren zu Produkten und Endgeräten und verkaufen diese auf Wunsch.

Alle Stationen im Überblick

PLZ Ort Adresse Termine 52159 Roetgen Edeka, Rosentalstraße 38-40 27.10.2022 28.10.2022 29.10.2022 41844 Wegberg Rewe, Bahnhofstraße 122-124 31.10.2022 01.11.2022 57439 Attendorn Hansastadion, Wiesbadener Str. 11 03.11.2022 04.11.2022 05.11.2022 48249 Dülmen Marktkauf, Auf dem Quellberg 16 07.11.2022 08.11.2022 33415 Verl Elli Markt, Paderborner Str. 414 10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 32825 Blomberg Marktplatz Blomberg (vor dem Rathaus) 14.11.2022 15.11.2022 31832 Springe Hagebaumarkt, Osttangente 2 17.11.2022 18.11.2022 19.11.2022 31275 Lehrte Aldi, Iltener Straße 11-15 21.11.2022 22.11.2022 30900 Wedemark Aldi, Burgweg 2 24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022 28857 Syke - folgt - 28.11.2022 29.11.2022 25348 Glückstadt Edeka, Christian-IV-Straße 23 05.12.2022 06.12.2022 23570 Lübeck Edeka, Mecklenburger Landstraße 51 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 01454 Radeberg Edeka, An der Ziegelei 2 12.12.2022 13.12.2022 72525 Münsingen Zoo & Co., Hauptstr 104 15.12.2022 16.12.2022 17.12.2022 56154 Boppard Marktplatz, vor der St.-Severus-Kirche 19.12.2022 20.12.2022



