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Der Telekom Truck ist das neue Servicemobil

2 Minute Lesezeit

Der Empfang war immer herzlich und die Resonanz durchweg positiv. Egal, wo das Servicemobil im vergangenen Sommer Station machte – die Kundinnen und Kunden waren froh, ihre Serviceanliegen persönlich mit den Fachleuten vom Service lösen zu können. 

Der Telekom Truck ist das neue Servicemobil
Fachleute der Telekom beraten im Telekom Truck Besuchende zu Produkten und Geräten und lösen ihre Serviceanliegen.

„Ihr Servicemobil ist eine gute Sache hier auf dem platten Land.", „Top Service. Mein Tag ist gerettet!“, „Ich hoffe, das Servicemobil kommt noch mal wieder." sind nur drei Beispiele für die vielen positiven Rückmeldungen. Genug Ansporn also, das Servicemobil weiterzuentwickeln. 

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Allrounder für das ganze Jahr 

Herausgekommen ist ein wetterfester Truck. Er fährt bei Wind und Wetter raus zu den Kundinnen und Kunden. Dementsprechend umfangreicher und länger ist auch der Tourplan: Der Telekom Truck besucht zwei Standorte in der Woche für mindestens zwei Tage. Selbstverständlich wird auch weiterhin bei den Kundenkontakten den aktuellen Hygiene-Erfordernissen Rechnung getragen.

Raus aufs Land

Wie bei der ersten Tour führt die Route auch in diesem Jahr in kleinere Städte und Dörfer in ländlichen Regionen, in denen kein Telekom Shop oder Partnershop in unmittelbarer Nähe ist. Die Expertinnen und Experten aus dem Vertrieb und Service beraten vor Ort alle Besuchenden, lösen ihre Serviceanliegen, informieren zu Produkten und Endgeräten und verkaufen diese auf Wunsch. 

Alle Stationen im Überblick

PLZ

Ort

Adresse

Termine

52159

Roetgen

Edeka, Rosentalstraße 38-40

27.10.2022

28.10.2022

29.10.2022

41844

Wegberg

Rewe, Bahnhofstraße 122-124

31.10.2022

01.11.2022

57439

Attendorn

Hansastadion, Wiesbadener Str. 11

03.11.2022

04.11.2022

05.11.2022

48249

Dülmen

Marktkauf, Auf dem Quellberg 16

07.11.2022

08.11.2022

33415

Verl

Elli Markt, Paderborner Str. 414

10.11.2022

11.11.2022

12.11.2022

32825

Blomberg

Marktplatz Blomberg (vor dem Rathaus)

14.11.2022

15.11.2022

31832

Springe

Hagebaumarkt, Osttangente 2

17.11.2022

18.11.2022

19.11.2022

31275

Lehrte

Aldi, Iltener Straße 11-15

21.11.2022

22.11.2022

30900

Wedemark

Aldi, Burgweg 2

24.11.2022

25.11.2022

26.11.2022

28857

Syke

- folgt -

28.11.2022

29.11.2022

25348

Glückstadt

Edeka, Christian-IV-Straße 23

05.12.2022

06.12.2022

23570

Lübeck

Edeka, Mecklenburger Landstraße 51

08.12.2022

09.12.2022

10.12.2022

01454

Radeberg

Edeka, An der Ziegelei 2

12.12.2022

13.12.2022

72525

Münsingen

Zoo & Co., Hauptstr 104

15.12.2022

16.12.2022

17.12.2022

56154

Boppard

Marktplatz, vor der St.-Severus-Kirche

19.12.2022

20.12.2022


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