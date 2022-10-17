Der Telekom Truck ist das neue Servicemobil

„Ihr Servicemobil ist eine gute Sache hier auf dem platten Land.", „Top Service. Mein Tag ist gerettet!“, „Ich hoffe, das Servicemobil kommt noch mal wieder." sind nur drei Beispiele für die vielen positiven Rückmeldungen. Genug Ansporn also, das Servicemobil weiterzuentwickeln.
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Allrounder für das ganze Jahr
Herausgekommen ist ein wetterfester Truck. Er fährt bei Wind und Wetter raus zu den Kundinnen und Kunden. Dementsprechend umfangreicher und länger ist auch der Tourplan: Der Telekom Truck besucht zwei Standorte in der Woche für mindestens zwei Tage. Selbstverständlich wird auch weiterhin bei den Kundenkontakten den aktuellen Hygiene-Erfordernissen Rechnung getragen.
Raus aufs Land
Wie bei der ersten Tour führt die Route auch in diesem Jahr in kleinere Städte und Dörfer in ländlichen Regionen, in denen kein Telekom Shop oder Partnershop in unmittelbarer Nähe ist. Die Expertinnen und Experten aus dem Vertrieb und Service beraten vor Ort alle Besuchenden, lösen ihre Serviceanliegen, informieren zu Produkten und Endgeräten und verkaufen diese auf Wunsch.
Alle Stationen im Überblick
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PLZ
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Ort
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Adresse
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Termine
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52159
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Roetgen
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Edeka, Rosentalstraße 38-40
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27.10.2022
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28.10.2022
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29.10.2022
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41844
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Wegberg
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Rewe, Bahnhofstraße 122-124
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31.10.2022
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01.11.2022
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57439
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Attendorn
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Hansastadion, Wiesbadener Str. 11
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03.11.2022
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04.11.2022
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05.11.2022
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48249
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Dülmen
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Marktkauf, Auf dem Quellberg 16
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07.11.2022
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08.11.2022
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33415
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Verl
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Elli Markt, Paderborner Str. 414
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10.11.2022
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11.11.2022
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12.11.2022
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32825
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Blomberg
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Marktplatz Blomberg (vor dem Rathaus)
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14.11.2022
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15.11.2022
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31832
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Springe
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Hagebaumarkt, Osttangente 2
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17.11.2022
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18.11.2022
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19.11.2022
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31275
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Lehrte
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Aldi, Iltener Straße 11-15
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21.11.2022
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22.11.2022
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30900
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Wedemark
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Aldi, Burgweg 2
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24.11.2022
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25.11.2022
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26.11.2022
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28857
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Syke
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- folgt -
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28.11.2022
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29.11.2022
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25348
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Glückstadt
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Edeka, Christian-IV-Straße 23
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05.12.2022
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06.12.2022
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23570
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Lübeck
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Edeka, Mecklenburger Landstraße 51
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08.12.2022
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09.12.2022
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10.12.2022
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01454
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Radeberg
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Edeka, An der Ziegelei 2
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12.12.2022
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13.12.2022
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72525
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Münsingen
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Zoo & Co., Hauptstr 104
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15.12.2022
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16.12.2022
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17.12.2022
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56154
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Boppard
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Marktplatz, vor der St.-Severus-Kirche
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19.12.2022
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20.12.2022