Kompetenz für Sicherheit und Compliance

T-Systems hat die Kompetenzen für das Managen von Amazon Web Services (AWS) weiter ausgebaut und die Auszeichnung für die „AWS Control Tower Service Delivery“ erhalten. AWS bescheinigte der Großkundensparte der Deutschen Telekom jetzt, erfolgreich interoperable und differenzierbare Lösungen für hoch sensible Gesundheits- und Finanzdaten entwickelt und ausgebaut zu haben. Die Basis bildet die technische Spezifikation des AWS Built on Control Tower (BoCT) mit zwei Frameworks: die Customizations for AWS Control Tower (CfCT) und die AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT).

T-Systems erhält die Auszeichnung im Rahmen des AWS Partner Network (APN). Dafür müssen APN-Mitglieder über umfassende AWS-Erfahrung verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen. Mit nachgewiesener technischer Kompetenz hilft T-Systems Kunden dabei, ihre Unternehmensarchitekturen und Governance-Richtlinien in der AWS-Cloud so zu kodifizieren, dass sie strengen regulatorischen Anforderungen entsprechen. Das gilt etwa für Kunden aus dem Gesundheitswesen und der Finanzbranche. Zudem erhalten unabhängige Softwareanbieter (ISVs – independent software vendors) Lösungen, mit denen sie ihre Angebote in der AWS-Cloud sicher und effizient machen können.

Bewährter Erfolg und Best Practices

Partner für AWS Control Tower Service Delivery haben nachgewiesen, dass sie erfolgreich AWS-Best Practices anwenden und die AWS-Richtlinien (Management and Governance Cloud Environment Guide) befolgt haben. Dazu gehören acht funktionale Elemente: Kontrollen, Netzwerk, Identität, Sicherheit, Überwachung und Beobachtbarkeit, Cloud-Finanzmanagement sowie Beschaffung und Verteilung.

"T-Systems ist stolz darauf, die Auszeichnung für AWS Control Tower Service Delivery zu erhalten", sagt Helena Herselman, verantwortlich für das AWS-Geschäft von T-Systems. "Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre technologischen Ziele zu erreichen, indem sie die Agilität, den Umfang der Services und das Innovationstempo von AWS nutzen."

T-Systems wird das professionelle Serviceangebot rund um den AWS Control Tower im AWS Marketplace zur Verfügung stellen. Kunden können das Produkt nutzen und über den Marketplace direkt mit den Experten von T-Systems in Kontakt treten. Sie sind in der Lage, eine AWS Control Tower Landing Zone auf Basis der AWS Security Best Practices anzupassen und einzusetzen.

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kosteneffiziente Lösungen für Start-ups und globale Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Service Delivery Program ins Leben gerufen. Es unterstützt Kunden beim Identifizieren von APN Consulting Partnern, die über umfassende Erfahrungen bei der Bereitstellung bestimmter AWS-Services verfügen.