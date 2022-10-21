MagentaTV zeigt WM Countdown Shows mit Hansi Flick und Oliver Bierhoff

In drei 60-minütigen Ausgaben geht es um die die wichtigsten sportlichen Themen sowie Chancen und Schwächen der WM-Teilnehmer. Die Sendungen werden nach der Erstausstrahlung auf Fussball.TV (Kanal22) auch auf Abruf bereitgestellt.

In der ersten Countdown-Sendung am 23. Oktober (19 Uhr) heißen Johannes B. Kerner und Michael Ballack Bundestrainer Hansi Flick willkommen. Im Fokus der Diskussion stehen vor allem das deutsche Abschneiden, die Gruppengegner, das viel diskutierte Thema "Mittelstürmer" und die deutsche Abwehr im Mittelpunkt. Hansi Flick: „Wir gehen mit dem Ziel ins Turnier, Weltmeister zu werden.“

Die zweite Countdown-Sendung am 30. Oktober (19 Uhr) mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Stürmersuche und einer Analyse der Top-Teams Spanien und England. Oliver Bierhoff: „Wir haben uns zu wenig um echte Stürmer gekümmert.“

In der dritten Ausgabe am 6. November (19 Uhr) geht es um neue Regeln zur WM und vor allem die Teams aus Südamerika und Afrika. Ebenfalls Thema: Titelaspirant Frankreich und die Superstars Messi, Ronaldo, Mbappé und DeBruyne. MagentaTV-Experte Fredi Bobic: „Ronaldo ist nicht im Rhythmus – das ist der Unterschied zu Messi.“

Alle 64 Spiele nur bei MagentaTV, 16 Spiele exklusiv

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele davon sind exklusiv im TV-Angebot der Telekom zu sehen. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Nationalmannschaft hier nicht antritt. Die WM-Inhalte sind in allen MagentaTV Tarifen für Bestands- und Neukunden enthalten und stehen sowohl live als auch auf Abruf zur Verfügung. MagentaTV überträgt die Spiele in UHD-Qualität. Voraussetzung dafür ist ein Empfangsgerät der Telekom (Media Receiver, MagentaTV One, MagentaTV Stick).

Die Countdown-Sendungen in der Übersicht

23.10.22 ab 19 Uhr: Erstausstrahlung Folge 1 „WM Countdown Show mit Bundestrainer Hansi Flick“

30.10.22 ab 19 Uhr: Erstausstrahlung Folge 2 „WM Countdown Show mit Teammanager Oliver Bierhoff“

06.11.22 ab 19 Uhr: Erstausstrahlung Folge 3 „WM Countdown Show WM-Favoriten und Top-Stars“

