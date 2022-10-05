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Die Netflix Entdecker-Wochen: Jetzt Netflix-Highlights kostenlos bei MagentaTV testen

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Vom 5. Oktober bis 2. November gibt es bei MagentaTV erstmalig die Netflix Entdecker-Wochen. Alle MagentaTV Kunden können dann zahlreiche Netflix Serien, Filme und Dokus kostenlos sehen.

Die Netflix Entdecker-Wochen: Jetzt Netflix-Highlights kostenlos bei MagentaTV testen
Netflix Entdecker-Wochen bei MagentaTV.

Dazu ist kein Netflix-Abo bzw. Login nötig. Im Angebot sind hochkarätige deutsche Netflix-Highlights, zum Beispiel Serien wie „Barbaren“ mit der kompletten ersten Staffel, „Unorthodox“ oder „Queer Eye Germany“, aber auch Formate wie Frank Elstners „Wetten, das war’s“ oder der Spielfilm „München – Im Angesicht des Krieges“. Die Inhalte sind komfortabel über alle MagentaTV Benutzeroberflächen abrufbar.

Wer sich in Folge für ein Netflix Abo im Aktionszeitraum entscheidet, kommt in den Genuss eines besonderen Angebots und erhält einen Gratismonat Netflix bei den Zubuchoptionen mit monatlicher Laufzeit bzw.  drei Gratismonate bei den Zubuchoptionen mit einer Laufzeit von 12 Monaten.

Mehr  zu MagentaTV mit Netflix-Tarifen und den Zubuchoptionen.
Für alle Streaming-Fans gibt es zudem ab heute den neuen MegaStream Tarif bei MagentaTV , darin sind Disney+, Netflix Standard und RTL+ Premium enthalten.

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