Telekom erweitert Angebot für aufbereitete Smartphones 

Sehr beliebt bei den Kund*innen ist das iPhone 11. Es ist im Tarif MagentaMobil S für nur 1 Euro erhältlich. Gerade die GenerationZ legt auf Nachhaltigkeit einen großen Wert. Deshalb bietet die Telekom für die jüngere Zielgruppe ein aufbereitetes iPhone 11 zu einem besonders attraktiven Preis von 1 Euro im MagentaMobil S Young mit Top Handy an. Selbstverständlich sind die ReUse MyMobile Geräte in einem sehr guten Zustand und haben eine 24monatige Gewährleistung.

Das Angebot wird ab sofort mit dem Samsung Galaxy S20 5G erweitert. Es wird in der Farbe cosmic gray mit einem 128 GB Speicher zum Beispiel für nur 1 Euro im MagentaMobil S mit Top Handy in ausgewählten Telekom Shops und online auf telekom.de angeboten.

Im November wird die Telekom auch das iPhone 12 passend zum Vorweihnachtsgeschäft als ReUse MyMobile Gerät für ihre Kund*innen anbieten.