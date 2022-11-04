CHIP-Test: Magenta macht das Rennen

Das Fachmagazin berichtet in der Ausgabe 12/2022 ausführlich über seinen ersten Shop-Test. Die Telekom setzt sich gleich zur Premiere mit ihrem Angebot durch.

Hilfsbereite Mitarbeitende, höchste Beratungsleistung

Das zeichnet die Telekom-Shops aus Sicht der Testenden aus: „Schicke, einladende Shops mit freundlichen, hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der höchsten Beratungsleistung zu den Tarifen bringen der Telekom verdient den Testsieg.“ Das Urteil spiegelt den eigenen Anspruch, denn in ihren Shops wollen sich die Teams als perfekte Gastgeber präsentieren. „Als Marktführer wollen wir über sämtliche Kanäle hinweg führend sein und unseren Kundinnen und Kunden das beste Sales- und Serviceerlebnis der Branche bieten. Daran arbeiten wir jeden Tag. Und jeder Kundenkontakt ist für uns ein neuer Test, den wir bestehen wollen“, betont Ferri Abolhassan, Sales & Service Chef der Telekom. „Deshalb geht mein Dank an alle Mitarbeitenden, die jeden Tag im Kundenkontakt ihr Bestes geben.“

Und so lief der Test ab

Mit Unterstützung von Marktforschenden wurden bundesweit und anonym 200 Shops von Telekom, Freenet, O2 und Vodafone getestet. Bewertet wurden die Test-Besuche in vier Kategorien:

Handyberatung: Beratungsqualität (kundenindividuell, bedarfsgerecht) Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit (28 Prozent Gewichtung) Tarifberatung: Beratungsqualität (kundenindividuell, bedarfsgerecht), Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit (28 Prozent Gewichtung) Service: Begrüßung, Ansprache, Wartezeit (24 Prozent Gewichtung) Shop: Erscheinungsbild (Sauberkeit, Ordnung, Aktualität), Erscheinung der Mitarbeitenden (20 Prozent Gewichtung).

Das Fazit der CHIP: „Primus Telekom lag … bei 29 Tests goldrichtig …“ Und weiter: „Insgesamt zeigte sich der Beratungsstandard zu den Tarifen bei der Telekom klar auf dem höchsten Niveau unter den Kandidaten.“ Die Beratungsqualität zu Handys und Tarifen waren das wichtigste Kriterium im Shop-Test. Es ging aber auch um den Service und die Atmosphäre in den Shops. Und auch hier haben die Telekom Shops sehr gut abgeschnitten.